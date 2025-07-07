陸軍M1A2T、M60A3扛主力 CM11戰車確定將逐步封存

陸軍CM11戰車將分批封存。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍首批M1A2T戰車將於10日進行首次實彈射擊，這批對美採購的108輛新銳主力戰車，預計明年第一季「全員到齊」，將與460輛進行構改的M60A3戰車扛起地面部隊主力。至於CM11、CM12戰車，根據國軍規畫，不會進行升級的CM11戰車將逐步封存，CM12戰車將悉數汰除。

根據國防部規畫，我國對美採購的108輛M1A2T戰車，首批38輛已於去年底交付，並於今年7月10日進行首次實彈射擊，同時採直播方式向國人展現成果，第二批42輛則於今年第二季啟動運送作業，最後一批28輛預計明年第一季交付我國。這型採用120公厘戰車砲的新銳主力，將扛起北部地區防衛重任。

至於現役460輛M60A3戰車，雖已服役30年，但國軍已編列預算挹注於引擎、砲塔、觀瞄系統等性能提升項目，首批兩輛樣車日前在運輸時被民眾直擊；自「雲豹」八輪甲車發展而來的「獵豹」輪式戰車，其D3樣車已完成組裝，若符合陸軍作戰需求，即可建案、編列預算量產。

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陸軍CM12戰車封存已久，預計明年起逐步汰除。（資料照）不過，國軍現尚有兩款主力戰車，軍方高層表示，為數450輛的CM11戰車並沒有升級規劃，也確定不在未來戰力之列，因此將分批封存；至於100輛CM12戰車封存已久，明年起也將逐年汰除，全數已送至兵整中心，與現役戰車共通性的料件，將可供拆零納補作業使用。



CM11「勇虎」戰車又稱「M48H」戰車，是將後期型號的M48A5戰車砲塔，安裝於M60A3戰車的車體上，並採用M1戰車的射控系統。考量該型戰車的車內空間有限，性能提升可行性較低，因此會先封存處理。

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