M1A2T戰車10日首度「開砲」 120公厘砲彈自動化產線有望明年動工

美國陸軍一輛M1A2主力戰車，6月23日於喬治亞州的史都華堡（Fort Stewart）進行實彈射擊。（美國國防部官方X帳號）

〔記者涂鉅旻、陳治程／台北報導〕陸軍對美採購首批38輛M1A2T戰車，將在後天（10日）首度實彈射擊，M1A2T戰車使用的120公厘戰車砲彈，也可望在引進外商技術下，在台設立自動化生產線。諾格台灣分公司執行長黃思勳表示，若此案順利於編入明年度預算，廠房、產線可在明年動工，可望於2026年、2027年建成，及時補充國軍彈藥實需。

陸軍繼去年12月獲得38輛M1A2T戰車後，第二批42輛計畫於今年6月交運，其餘28輛則預計於明年第一季全數獲得。這些戰車將於年底前成軍，國軍也已規劃於7月10日進行首次實彈射擊訓練，屆時將透過直播方式，讓國人一窺「地表最強戰車」的堅實戰力。

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台美軍事合作自軍售、人員交流等基礎持續深化，總統賴清德6月接見美國眾議員貝拉（Ami Bera）一行人時表示，希望台美合作能從「軍事採購」邁向「共同生產、共同研發」夥伴關係。軍備局也正規劃建立120公厘戰車砲彈的自主生產能力，讓M1A2T戰車彈藥供應無虞。

美商諾格台灣執行長黃思勳。（記者涂鉅旻攝）

黃思勳表示，國軍希冀建置自動化生產能力，因此諾格將把必要技術與裝備，提供給國內主要廠商，並依照合格的鑑測水準、材料進行產製。若國軍在明年度預算內編列相關預算經費，廠房、生產線得以於明年動工，預計2026年、2027年即可形成產製能量，如何把關砲彈生產標準及人員素質至關重要。

黃思勳也說，若藉由諾格授權生產符合美軍標準的彈藥，除確保國軍使用與美軍同樣標準彈藥，亦可成為諾格供應鏈，將彈藥提供美軍及盟邦，強化軍事合作之際亦可回收投資。

一名熟悉國際軍事與國防產業的專業人士私下表示，美國國防部安合局批准我國採購M1A2T戰車時，總金額約22億美元（約新台幣638億元），陸軍則僅編列新台幣405億餘元預算進行採購。在新型戰車成軍、頻繁實彈射擊等需求下，及時補充彈藥庫存，是道急迫課題。

除了滿足國內需求，考量我國現役M60A3戰車、尚待驗證的「獵豹」輪型戰車，皆採用105公厘戰車砲彈，目前僅108輛M1A2T戰車使用120公厘砲彈規格。專業人士建議，包括駐韓美軍、駐日美軍等亦有使用120公厘戰車砲彈需求，未來是否有合乎規定的外銷空間，讓自動化產線運用價值最大化，值得探究。

國軍持續接收M1A2T戰車，圖為去年底抵台的第一批戰車。（資料照，國防部提供）

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