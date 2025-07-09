漢光41》「重裝悍馬車」現身！ 人員防護升級更適合城鎮戰

帶有裝甲防護的拖式2B飛彈車預計將參與「漢光41號」演習，這批新車相比舊車更適合投入城鎮作戰。圖為與拖2B飛彈車同型的重裝悍馬底盤。（記者劉宇捷攝）

〔記者劉宇捷／台北報導〕國軍已陸續引進裝有拖式2B飛彈的裝甲悍馬車，這些車輛也將投入今（9）日起舉行的「漢光41號」演習中；這些裝甲悍馬車不僅凸顯乘組員安全的重要性，更有利於當今的城鎮作戰，對於少子化與兵源短缺的趨勢來說，相當重要。

自去年漢光40號演習，拖式2B飛彈車夜間悄悄現身後，今年已有更多具裝甲防護的飛彈車加入至戰備，他們將參與今日起舉行的「漢光41號」演習。

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這些新的悍馬車相比舊式車輛，新式的悍馬車底盤從車頂、車門到引擎艙兩側都加裝了厚重的鋼板，連車底也裝有鋼板及間隙設計，降低地雷及手榴彈在車底爆炸的傷害，防彈玻璃也增厚，使全車能抵禦至少7.62公釐子彈的攻擊。

圖為拖式2B飛彈車圖解。（記者劉宇捷攝影、製圖）

陸軍退役將領郭力升表示，這些升級是美軍在阿富汗的城鎮戰役中獲得經驗，提升了各種可能來自四面八方的威脅防護，也代表我國的這批新車相比舊車更適合投入城鎮作戰。

圖為美軍重裝甲的M1167拖式飛彈車在建築物間展示。（圖片取自DVIDS）

值得注意的是，儘管重大升級看似為車體增加了不少重量，但相關人士日前表示，這並不會影響該車的機動性能，因為新式的引擎也同步增加了「渦輪」裝置，因此即便全車重量提升到了5.9噸，依然能跑出時速113公里的高速，實際開起來「力道蠻大的」、「操縱感覺比傳統的悍馬還靈敏」。

儘管裝甲、重量提升，但新式的引擎也同步增加了「渦輪」裝置，因此即便全車重量提升到了5.9噸，依然能跑出時速113公里的高速。（圖片取自DVIDS）

這些新的裝甲悍馬車連同Ｍ1A2T戰車，可視為我國陸軍開始重視未來乘組員防護的重要舉措，特別是面對少子化的兵源短缺，應力求降低每位士兵的損失，唯目前這些裝甲悍馬車僅裝載拖式飛彈在役，但在未來戰場及建軍規劃上，乘組員防護提升的悍馬可以如何搭配運用，也深具潛力。

儘管新的裝甲悍馬為陸軍帶來變革的契機，不過舊式的悍馬車仍有非常大量在服役，這些車輛雖為軍規，但面對當今的城鎮戰與無人機威脅，已明顯防禦力不足，因此，國軍若能持續重視各式車輛的防護性並啟動更新，將有助大幅減少人員傷亡。

在未來戰場及建軍規劃上，乘組員防護提升的悍馬可以如何搭配運用，也深具潛力。（圖片取自DVIDS）

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