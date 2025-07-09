裝甲悍馬可力退無人機？ 退將：應搭配硬殺、軟殺防護系統協同作戰

重裝悍馬車底盤大幅提升了車組員的生存性，但這些車輛面對無人機，退將郭力升認為應再搭配硬殺、軟殺的無人機防護系統協同作戰，才能達到更完整的防護能力。（記者劉宇捷攝影、製圖）

〔記者劉宇捷／台北報導〕國軍帶有裝甲防護的拖式飛彈車陸續到貨，而其重裝悍馬底盤更成為外界關注焦點之一，有助於大幅提升車組員的生存性；但面對未來無人機威脅，純裝甲防護仍略顯不夠，對此，退役將領近日表示，這些車輛應再搭配硬殺、軟殺的無人機防護系統協同作戰，才能達到更完整的防護；個別車輛若同時配備簡易、輕便的無人機反制槍等武器，整體戰力將更為完善。

儘管我國的悍馬車輛已獲得第一階段的防護升級，但面對未來無人機的攻勢，其戰術方式與防護仍有精進空間。陸軍退役將領郭力升表示，現階段單一車輛上裝備的無人機防護網、頂蓋等等被動設施，效果都很有限，甚至影響視野、通訊或性能，並非最有效的防護方案。

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郭力升指出，伴隨部隊的無人機反制系統車輛，才是前線作戰的王道，且這類型的反制系統車輛，須同時兼顧「硬殺」（直接射擊）或「軟殺」（電戰干擾），而非僅偏重於單一能力。因為在某些地形、環境，硬殺或許比軟殺更有效，例如，車隊若進到障礙物較多的城鎮區域，遇到大型的軍規無人機或無人機蜂群，硬殺可能還是較佳解方。

圖為陸軍退役將領郭力升日前接受本報專訪。（資料照，記者劉宇捷攝）

若要在單一車輛上配備無人機反制系統，郭力升認為，以目前的科技與成本來說，將超過部隊負荷，特別是要同時兼顧軟殺、硬殺及AI輔助接敵系統，才能稱之為有效，但如此一來，車輛體積又過於龐大，恐怕影響車輛本身性能，且在經費有限背景下略顯昂貴。

美軍「守護者」雷射防空裝甲車。（圖片來源：美國陸軍）

不過，每輛車的組員也可同時配付簡易、輕便的無人機反制槍等武器，以作為消極性或最後手段的無人機反制措施。郭力升表示，防範無人機就像防空一樣，例如在海馬士多管火箭發射車出擊時，不太可能在每輛車上裝設雷射系統等，而是透過無人機反制排，以及單兵配屬反制武器來執行，因此國軍籌獲融合「軟殺」與「硬殺」的系統載具，是最為重要的工作。

美軍「郊狼」反無人機系統即是獨立專職的無人機反制車輛之一；然而，同時具備「硬殺」與「軟殺」的功能，才能提供車隊更全面的防護。（圖片擷取自美國陸軍網站）

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