美軍火庫見底！衛報：愛國者飛彈庫存僅剩25％ 可能衝擊援烏計畫

美製愛國者三型增程型（PAC-3 MSE）防空飛彈，屬愛國者飛彈系統核心武器之一，主要用於攔截彈道飛彈與巡弋飛彈。（圖：美國陸軍）〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國《衛報》8日報導，美國「愛國者」飛彈庫存，已降至僅足以支撐全面軍事計畫所需的4分之1左右。這項嚴重警訊不僅衝擊對烏克蘭的援助，也導致川普政府上月一度下令凍結部分武器移交，顯示美國戰備體系面臨深層瓶頸。

雖然美國總統川普7日在與以色列總理納坦雅胡晚宴前表示，將「運送更多武器」至烏克蘭，並在與烏克蘭總統澤倫斯基通話中，否認曾下令凍結軍援，但多位知情官員透露，相關決策早於數週前就已拍板，背後關鍵正是美軍對彈藥庫存的高度警戒。

這項決策由美國國防部副部長費恩伯格（Steve Feinberg）裁定，並經國防部長赫格塞斯批准執行。根據五角大廈內部的「全球彈藥追蹤系統」，自拜登政府時期啟動援烏政策以來，多項核心彈藥庫存已連續數年低於軍方作戰計畫的最低備戰水平。

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美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）25日在海牙北約峰會場邊會面。澤倫斯基此次改穿深色西裝式外套，而非近年來常見的軍綠色上衣，會後，川普意外鬆口考慮提供烏克蘭更多愛國者飛彈。（路透）美軍自今年2月起即全面審查庫存問題，尤其中東局勢惡化後，美國為支援以色列與防範伊朗報復，曾在卡達烏代德基地動用近30枚愛國者飛彈攔截伊朗彈道飛彈，使得本已吃緊的彈藥水位進一步下探。

面對俄羅斯近日發動最大規模空襲，烏克蘭亟需外援穩固防空防線。然而，美國國防承包商優先履行五角大廈合約，烏克蘭難以直接採購所需彈藥，即使下單，新生產週期恐需數年。

報導指出，問題核心並非在於援助成本，而是美國國防工業無法快速補充武器庫存的結構性瓶頸。美方每年僅能生產約600枚愛國者飛彈，然而光是伊朗就擁有逾千枚彈道飛彈。軍援強度與工業產能之間的嚴重落差，正構成美國回應長期高強度衝突時的戰略脆弱點。

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