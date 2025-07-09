跟普廷翻臉！川普擬加碼援烏「愛國者」規模可能超越拜登

烏克蘭總統澤倫斯基站在一套德國提供的愛國者防空系統前發表談話。川普政府近期考慮再次援助烏克蘭一套愛國者系統，作為軍援政策的重大轉折。（美聯社資料照）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《華爾街日報》8日獨家報導，美國總統川普正考慮向烏克蘭增援一套愛國者（Patriot）防空系統，此舉可能象徵著其對俄政策出現重大轉向。這一轉變的關鍵，源自於他近日與俄羅斯總統普廷一次長達一小時的失敗通話。川普在敦促對方結束戰爭遭拒後，公開批評普廷的言論「毫無意義」，並表示烏克蘭「必須具備自衛能力」。

據報導，白宮已指示五角大廈研擬新一波軍援選項，其中包含一套愛國者系統。若此案獲批，將是川普政府首次批准向基輔提供超越拜登政府時期授權數量的主要武器。官員同時也在探詢是否有其他國家能向基輔提供更多同類型系統。

請繼續往下閱讀...

在此之前，川普政府對烏克蘭的軍援政策經歷了一系列反覆轉變。五角大廈上週曾一度暫停一批包含愛國者飛彈的武器運送，但川普隨後宣布將恢復供應，並在與烏克蘭總統澤倫斯基的通話中，解釋暫停決定並非出自他本人。

除了直接軍援，川普也正考慮支持一項由共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）提出，擬對協助俄羅斯的國家，實施制裁或關稅的法案，顯示其可能從軍事與經濟兩方面同步對俄施壓。

然而，美國增援愛國者系統的決定，也面臨嚴峻的現實瓶頸。這些由多個攔截飛彈組成的美製防空系統在全球需求殷切，本就面臨供應緊張問題。加上中東戰事延燒，已使美軍的攔截飛彈庫存壓力沉重。

目前烏克蘭擁有的少量愛國者系統，多由美國與德國等盟友捐贈，但部分礙於維修問題無法全面啟用。在美軍自身庫存回補都面臨挑戰的情況下，能否持續提供足夠的攔截飛彈，將是此項承諾背後的最大考驗。

相關新聞請見

美軍火庫見底！衛報：愛國者飛彈庫存僅剩25％ 可能衝擊援烏計畫

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法