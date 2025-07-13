無視川普 俄597無人機26飛彈再對烏大規模空襲

俄羅斯空襲造成烏克蘭住宅等民生設施毀損。（美聯社）

首次上稿 07-12 22:17

更新時間 07-13 06:09

〔編譯林家宇／綜合報導〕烏俄和平談判遲無進展，美國總統川普預告14日將對俄羅斯發表重大聲明。在此期間，莫斯科持續對烏發動大規模空襲，12日發射597架無人機、26枚飛彈，主要針對西部城市，造成2人死亡、20人受傷。俄國自6月開始顯著加大對烏克蘭的空襲力道，此次為本月第4度重大空襲。

請繼續往下閱讀...

烏克蘭總統澤倫斯基指出，此波空襲造成東北部卡爾科夫、蘇梅至西部利沃夫、盧斯科和切爾諾夫策民生基礎設施受損。烏空軍指出，防空系統攔截25枚飛彈及319架無人機，並以電戰讓另外258架無人機失靈。

澤倫斯基呼籲，俄羅斯空襲的步調需以迅速決策應對，呼籲以制裁遏制莫斯科、「這場戰爭只能透過力量阻止。我們期望的不只是夥伴的訊號，而是得以拯救性命的行動」。

川普近日接受NBC新聞專訪時，坦言對俄羅斯感到相當失望，預告14日將發表重大聲明。另據知情人士說法，川普將動用總統權限，對烏克蘭運送估計價值3億美元（約88億台幣）武器，川普則說武器會透過北大西洋公約組織（NATO）交付烏國。

相關新聞請見：

俄上百架無人機空襲烏克蘭 至少2死14傷

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法