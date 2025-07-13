漢光41》顧立雄赴北市河濱公園視導愛國者飛彈陣地 引發民眾圍觀

漢光演習今邁入第5天，8組愛國者飛彈車11日就進駐松山機場及大直周邊地區部署，由於鄰近松山機場及國防部等機關，國防部長顧立雄也親赴現場慰問官兵，了解愛國者飛彈部隊責任區及作戰任務，並致贈官兵加菜金。（記者陳逸寬攝）

〔記者吳哲宇／台北報導〕漢光演習今邁入第5天，國軍8組「愛國者」防空飛彈車11日就進駐松山機場、大直周邊地區部署，由於鄰近松山機場及國防部等機關，國防部長顧立雄也親赴現場慰問官兵，了解愛國者飛彈部隊責任區及作戰任務，並致贈官兵加菜金。

媒體11日目擊，在松山機場東側的觀山河濱公園，以及大直的美堤河濱公園地區，有多輛愛國者飛彈車、雷達車及指揮車進駐，合計共有8組的愛國者飛彈車。以外觀來看，兩處位置都是採取愛二提升型、愛三飛彈的混合部署，雷達車及發射車附近還張起防護網，研判應是防範敵方可能採取無人機攻擊破壞方式，意圖干擾、阻撓我方的防空飛彈系統運作。

請繼續往下閱讀...

8組愛國者飛彈車進駐松山機場及大直周邊地區部署。（記者陳逸寬攝）由於鄰近國防部等重要機關，顧立雄今日也親赴現場慰問官兵辛勞，當被媒體問及官兵表現，他馬上給予肯定。顧立雄首先至愛國者飛彈連雷達車組了解區域防空概況，後至指揮所了解部隊作戰任務，最後到發射車組慰問基層官兵辛勞，體恤官兵日曬雨淋下肩負的關鍵防空任務，並致贈官兵加菜金予以鼓勵。

國防部政務辦公室主任兼發言人孫立方中將表示，整個漢光演習期間到現在，顧立雄對於國軍整體演習進程的推進，以及官兵士氣都非常關心，並瞭解整個組織體系。顧立雄這幾天許多行程，其中許多時間都在跟官兵密切交談。雖然官兵對這一段時間的演練覺得很累，也非常辛苦，昨天也遇到惡劣天氣，但大家都認為，這樣子貼近實戰的訓練，事實上對於國軍的戰力，有更好的機會來進行驗證，讓國軍整體的表現能夠更符合國人期待，也更符合作為一個軍人應該要做的工作。國防部政務辦公室主任兼發言人孫立方強調，軍人的責任就是保障國家安全，由我們軍人來做必要的努力，在必要的時候做必要的犧牲，都是基本的責任。（記者陳逸寬攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法