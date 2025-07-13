伊朗買中製防空指管系統踢鐵板？ 傳對以色列空襲毫無招架之力

伊朗6月遭受以色列空襲時，幾乎無招架之力，圖為伊朗首都德黑蘭遭空襲後情形。（美聯社檔案照）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕以色列6月13日對伊朗發動大規模空襲，摧毀了伊朗核設施地上物並擊殺關鍵人員。外國訂閱數破百萬的Youtuber「Business Basics」製作影片披露，外傳伊朗向中國採購號稱作業範圍達800公里、可同時追蹤100個目標的JY-10防空指管系統，是以色列空襲目標之一，最終卻連1架以色列戰機都無法追蹤，更別說再發射飛彈報復。

Youtube頻道「Business Basics」11日製作一支影片，分析中國製武器在印巴衝突、以伊衝突之中的表現。影片陳述，巴基斯坦在上個世紀末曾獲美國支持，藉此抗衡受到俄羅斯支持的阿富汗，不過，在巴基斯坦成功試爆核武後，雙方關係隨即降至冰點；伊朗親美的巴勒維王朝於1979年倒台後，後續政權也遭到美國嚴厲制裁。

因此，中國自1990年代到21世紀初期，大量推銷飛彈、戰機等各式裝備給其他國家，甚至宣稱「殲-20」戰機可與美國的F-22、F-35戰機一樣優秀，價格卻更低廉。致使無力負擔昂貴軍備，或無法獲得西方先進軍備的伊朗、巴基斯坦，在迫切籌獲軍備的背景下，投注了數百億美元採購中製軍備，甚至有了足夠強大的先進武器捍衛國家、挑戰鄰國的自信心。中國殲-20戰機遭吹噓與美國F-22、F-35具有同等戰力。（法新社檔案照）

不過，與以色列緊張關係持續數十年，甚至對以色列發動代理人戰爭的伊朗，今年6月面對以色列先發制人的空襲卻無招架之力。這部影片描述，以色列F-35I匿蹤戰機在夜晚悄悄地進入伊朗領空，摧毀俄國製的S-300防空飛彈，且由中國製造、號稱作業範圍達800公里，可同時追蹤100個目標的JY-10防空指管系統，卻連1架以色列戰機都無法追蹤，只能看著以軍戰機藉由反輻射飛彈擊毀雷達目標，伊軍後續不僅無力發射飛彈發動報復，更使得伊朗核設施、軍事基地遭摧毀，軍事指揮官與核子科學家也難以倖免。

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不過，這支影片指，即使面對這場令人羞辱的失敗，中國宣傳機器卻開始行動，中國官方媒體和附屬網站隨即發布一些誇張的說法，例如吹噓其在伊朗的防空系統，攔截成功率高達80%。但事實上，許多防空系統在追蹤敵方任何目標之前就遭摧毀，還有吹噓擊落多架以色列F-35I、F-16戰機的說法，甚至有以軍戰機遭擊落的照片，在網路上走紅，但顯然是人工智慧生成圖像，並無其他的實際證據可佐證。



但另一方面，也有部分中國媒體事後踢爆伊朗擊落以色列的照片為假，中媒《觀察者網》從伊朗政府X帳號所發布的照片檢視，指照片之中的F-35I戰機尾翼裝反、機徽詭異，完全不符合以色列空軍現役的任何機型。伊朗宣稱擊落2架以色列F-35戰機，事後被證實是AI合成圖片。（圖擷自@IRIran_official「X」帳號）

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