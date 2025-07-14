解放軍勿近！海軍防禦性布雷直播 實兵驗證反拒止作戰能量

首次上稿：07-14 09:55

更新時間：07-14 10:43（直播完畢）

〔記者陳治程／台北報導〕中國解放軍規模近年急速擴張，新型驅逐艦、兩棲艦、潛艦相繼下水，更加強航艦遠海訓練頻次及強度，意圖建立島鏈間作戰能力，並搭配持續不斷的海、空灰色地帶襲擾，強行將台海「內海化」，為此，國軍「漢光41號」演習今（14）日在左營外海實施防禦性布雷操演，並首度全程直播，邀請國人同步驗證我國堅實的反拒止作戰能量。

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海軍防禦性布雷操演今日登場，並全程直播。（取自青年日報臉書）

【09:55】

此次操演是國防部響應行政院「國家團結月」政策規劃，為使國人進一步認識國防建設、提升社會防衛韌性，因而選定陸軍M1A2T戰車、稍後展開的海軍布雷操演作為播送重點；根據規劃，海軍將出動快速布雷艇、「合字號」通用登陸艇，在海陸兩棲偵搜大隊官兵戒護下，實施「萬象」系列水雷的布置作業。

【10:00】

直播開始，主持人表示，今日總統賴清德也將比照M1A2T實彈射擊直播，親自到場視導，此時，海軍布雷作業大隊正在進行操演前的最後整備程序。

【10:05】

要實施布雷任務，布雷作業大隊官兵在接受命令後，需進庫領取水雷，並全程由車輛運送及戒護，確保水雷完成整備後，才能正式進入裝載上船，出海布置的任務階段。

【10:09】

水雷的分類方式，依照布放後在海中的姿態，分為「漂雷」，會危及水面船隻，1907年後就遭禁用，其次為繫留雷，接著是沉底雷，主要是針對水下儎台反制的彈藥。我國現有萬象一型錐形沉底雷、萬象二型繫留雷，萬象二型沉底雷，皆為我國自主研發之產品，並可以針對敵水面艦、潛艦形成有效嚇阻。

【10:12】

海軍教官解釋，布置水雷的重要性，在於阻止中國解放軍搶奪我國空優後，進一步登島遂行兩棲登陸，因此，水雷就像是「海上的路障」，造價低廉、清除不易，能有效遲滯敵軍作戰決策，是不對稱作戰能力的典型。

【10:14】

賴清德總統視導水雷整備，官兵正在進行水雷編號編印，並接續放上運載車，進行上艇前最後檢測。

【10:18】

主持人引述韓戰元山戰役、第一次波斯灣戰爭為例，說明水雷對海軍水面艦、人員造成的重大損傷；賴清德持續視導水雷整備線。

【10:22】

水雷整備線的「水密測試」相當重要，因水雷下水後就不會再浮起，因此這關是確認水雷是否能正常運作的關鍵。

【10:23】

萬象二型水雷準備裝載上車，前往操演海域實施裝載，賴清德總統一行人也隨之移動，直播轉場中。

海軍布雷作業大隊官兵正吊掛萬象二型水雷，準備上船部署。（擷自青年日報官方直播）

【10:28】

直播現場轉進左營軍港東登馬頭，也是本次操演實施的現地，並將由192艦隊布雷作業大隊進行任務，此時，快速布雷艇1號艇、LCU-406合字號通用登陸艇正在進行「萬象二型水雷」吊掛、上船作業。

【10:31】

賴清德總統、國防部長顧立雄一行人稍後將登上快速布雷艇1號艇，視導水雷裝載作業。

【10:35】

快速布雷艇的布置機制，是在船頂打開甲板，由岸邊車輛進行水雷置放，安置於快速布雷艇上的3組滑軌中，而速布雷艇另有一組儲放軌，搭配自動化布雷系統，可加速布雷任務推進；根據規劃，海軍明（2026）年底前將籌獲第二批快速布雷艇，擴大布雷艇隊規模。

【10:39】

賴清德總統一行人視導完畢下艇，海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊的M109突擊艇已在旁待命，準備稍後執行海上戒護兵力，運用艇載雷達、熱顯像儀及監偵無人機進行任務監控。

海軍監偵型無人機。（擷自青年日報官方直播）

【10:41】

近岸防禦特戰部隊共有陸軍兩棲偵察營、海軍兩棲偵搜大隊及海巡特勤隊三大精銳單位，是海上戒護、破障、海域戰場覺知、伏擊作戰的核心兵力。

【10:43】

賴清德視導完畢，直播告一段落。

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