海軍直播布雷操演 6艘快速布雷艇新血明年底前完工交軍

海軍快速布雷艇參與此次布雷操演。（記者李惠洲攝）

〔記者陳治程／台北報導〕為增進國人國防意識，海軍今（14）日首度實施「防禦性布雷」操演直播，快速布雷艇、合字號通用登陸艇各1艘於左營軍港實施水雷裝載作業，並全程由總統賴清德一行人視導並勗勉官兵。而海軍也確認，新一批6艘快速布雷艇日前已在龍德造船廠開工，明（2026）年底前將完工交付海軍，讓同級艇規模達到10艘，提升我國不對稱戰力。

海軍今日在左營軍港東登碼頭實施的防禦性布雷操演，在國軍規畫中，是需要優先完成的作戰整備項目，除了布雷任務船隻外，期間也需要陸、空軍兵力協同戒護及支援，以利作業順利進行；值得一提的是，海軍確定在2026年底前，將再獲6艘快速布雷艇，屆時布雷艇將可增至10艘，有效提升我國反拒止、捍衛領海主權的不對稱戰力。

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快速布雷艇1號艇曾投入國軍2024年春節加強戰備操演，並投放訓練用萬象二型繫留雷（艇後橘色形體者）。海軍預計2026年底再接收6艘同型艇，擴充同急艇達10艘規模。（本報資料照，記者塗建榮攝）

海軍快速布雷艇後續艇的採購案於今年4月中旬決標，根據政府採購網公告資訊，國防部投入新台幣15億4千8百萬元經費，委由宜蘭蘇澳的龍德造船廠建造6艘同型艇，預計明年底履約完畢，整體期程比國防部年度公開預算中規劃的2027年要早。

海軍現有的4艘快速布雷艇於2021年成軍，屬於近海作戰的輔助艦艇。該艇滿載排水量376噸，自衛武裝也僅艇艏一門T75 20公厘機砲、艇身二側各一門T74 7.62公厘機槍；但該艇艇身低矮，有利人員從碼頭直接登艇，而無須設置高架梯。

自由時報《軍武頻道》以「圖解軍武」方式，開箱快速布雷艇。（圖擷取自海軍司令部影片，記者涂鉅旻製圖）

由於快速布雷艇搭載自動化布雷系統，因此，岸際車輛從該艇頂部大艙板吊掛、裝載水雷後，即可運用艇上的水雷軌進行置放，搭配一旁的水雷儲放軌，都有助提升布雷任務安全及效率。

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