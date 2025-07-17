射程400公里增程雄三飛彈加入戰備 艦載型明年底配輕型巡防艦交艦

今年漢光41號演習最大的亮點，就是射程可達400公里的增程型雄三飛彈已經加入戰備，並且納入海軍海鋒大隊機動中隊的作戰部署。（記者方瑋立攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕今年漢光41號演習最大的亮點，就是射程可達400公里的增程型雄三飛彈已經加入戰備，並且納入海軍海鋒大隊機動中隊的作戰部署，這款以飛彈機動發射車型式的飛彈系統，部署數量隨著量產撥交持續增加當中，軍方人士今天指出，艦載型的增程雄三飛彈系統，明年底將配合輕型巡防艦原型艦的交艦時程，一併交付海軍進行作戰測試。

總統賴清德15日前往新北八里視導國防部「漢光41號」實兵演習時，由海鋒大隊操作的「雄三增程型」反艦飛彈發射車首度亮相，增程雄三飛彈發射箱的橫向「彈箱加強肋」多達21道，比雄三飛彈的18道來得多，顯見彈體更大、長度更長。

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「海鋒大隊」目前作戰主力為國造改良型雄二丶雄三及增程型雄三飛彈。現役雄二飛彈的標準接戰射程為80浬（148.16公里），最新量產中的雄二反艦飛彈則是改良精進款，射程估計可達160公里至200公里之間，在反電子干擾的設計上，已與歐美國家先進反艦飛彈同等級。現役雄三飛彈標準接戰射程為150公里至200公里之間，最大射程可達250公里，增程型雄三飛彈的最大射程據稱可達400公里，大大提升我國反艦飛彈的接戰範圍。

去年8月的海空精準彈藥射擊，海軍及海巡署分別在沱江級艦丶安平級海巡艦上發射雄三飛彈，展現強大戰力。圖為雄三反艦飛彈於沱江級艦上發射。（軍聞社）

軍方人士今天指出，此次參與漢光41號演習的增程型雄三飛彈系統，為以機動發射車型式的飛彈系統，出動時會以各型車輛組成車組到機動地點放列部署，部署數量會隨著量產撥交持續增加當中，增程雄三飛彈的另一種型式為艦載型，海軍最早配備增程雄三飛彈的就是輕型巡防艦的原型艦。

防空型及反潛型輕巡艦分別是在2023年11月及2024年1月開工， 兩艦2024年11月安放龍骨，預計在2026年10月前交艦給海軍。在武器系統配備上，防空型配置1座8聯裝華陽垂發系統（可填裝32枚海劍二型防空飛彈），艦載反艦飛彈可視需求，裝備16枚雄風三型反艦飛彈或8枚增程型雄風三型反艦飛彈。

反潛型則是配置2具8聯裝海劍二型防空飛彈發射器，反艦飛彈部分為16枚雄風二型反艦飛彈或16枚雄風三型反艦飛彈或8枚增程型雄風三型反艦飛彈。此外，艦上還會配備2座3聯裝Mk 32型水面船艦魚雷管。

軍方人士今天指出，艦載型的增程雄三飛彈系統，明年底將配合輕型巡防艦原型艦的交艦時程，一併交付海軍進行作戰測試。圖為中信造船承攬建造的海軍輕型巡防艦「龍骨」。（資料照，記者李惠洲攝）

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