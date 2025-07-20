漢光「雙機」吸目光！ 微型無人機、陸用型監偵無人機各有所長

國軍微型無人機、陸用型監偵無人機於漢光演習期間亮相。（本報製圖；軍聞社提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍「漢光41號」實兵演習上周五正式落幕，多項新獲裝備也藉機曝光。其中，為國造「軍用商規」無人機的微型無人機、陸用型監偵無人機，皆已獲第一線官兵使用，前者採四軸垂直起降構型，主要用於城鎮作戰的偵搜任務；看似定翼機的後者體積較大，也可垂直起降，是機動反艦飛彈車的重要「眼線」，進而殲滅敵軍船團與兩棲兵力。

國防部進行漢光實兵演習時，可見參與縱深防衛作戰的特戰官兵，手持四軸構型的「微型無人機」，並操作遙控器使其飛至指定空域；總統賴清德前往北海岸「海鋒大隊」等陣地，除了視導「雄三增程型」反艦飛彈，也可見1架「陸用型監偵無人機」停放在基地之內，總統一行人也在這架無人機前停下腳步，聽取官兵解說。

官兵在此次漢光演習操作微型無人機。（軍聞社提供）這二款「軍用商規」國造無人機，任務截然不同。「微型無人機」採用四軸設計，可垂直起降，雖然確切軸距、重量等數據尚不明朗，但可讓官兵輕鬆地以單手抓握方式放飛；另外，該型機前端下方有一組攝影鏡頭，導控距離至少5公里，因此有利於基層部隊官兵掌握視距外目標。

國防部今年度預算書明確指出，微型無人機有利於官兵執行城鎮作戰時，在樓房、巷道、建築物及大眾運輸工具等複雜空間，執行先前偵蒐及評估現場安全情勢，即時回傳當前情資，以利事先掌握敵情。包括陸軍、空軍、全動署等共計採購1485架，滿足地面部隊所需。

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總統賴清德一行人（左6）視導反艦飛彈陣地時，也在陸用型監偵無人機之前駐足。（軍聞社提供）而在北海岸與「雄三增程型」飛彈一同首度亮相的陸用型監偵無人機，則是海軍操作反艦飛彈發射車的「海鋒大隊」好幫手，這型固定翼無人機的體積，明顯大於微型無人機，可垂直起降與水平飛行，導控距離長達100公里，且可滯空6小時以上，其倒V字形水平尾翼，是其最明顯的特徵。

國防部預算書也揭露陸用型監偵無人機的任務，主要是在必要時，提供機動制海飛彈車組備援目獲情資，進行目標搜索與識別，當情資傳回後，反艦飛彈發射車即可打擊敵軍的登陸船團、兩棲兵力，藉此挫敗敵軍登陸作戰的企圖。

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