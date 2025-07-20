國軍六大軍用商規無人機陸續亮相 剩下「這兩款」還沒公開露臉

國軍正進行戰術型近程無人機第二階段採購，強化地面部隊監偵能力。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部在「漢光41號」實兵演習期間，首度展示微型無人機、陸用型監偵無人機等二款無人機，事實上，國軍正執行總數量超過3千架的「軍用商規」監偵型無人機採購計畫，除了前述二型機，目獲型、戰術近程型無人機也曾對外曝光。至於艦載型監偵無人機與另一款「監偵無人機」，則尚在交付當中，其廬山真面目有待日後揭曉。

國軍在漢光實兵演習期間，展示四軸構型的微型無人機實際運用情形，總統賴清德在視導飛彈陣地時，也在外觀貌似定翼機、但具備垂直起降能力的陸用型監偵無人機前駐足，聽取官兵說明。在此之前，陸軍曾於去年砲訓部93周年部慶時，展示為旋翼機構型的「目獲型無人機」，同為旋翼機的「戰術型近程無人機」，也已在聯兵旅操演等實戰演訓之中亮相。

陸軍新購的目獲型無人機（左）構型，去年被軍媒揭露，圖右則為戰術型近程無人機。（資料照，取自青年日報）事實上，前述4款無人機皆屬於國防部「軍用商規」無人機採購範疇，國軍持續採購6款、超過3000架用於監偵任務的軍用商規無人機，不僅能促進「無人機國家隊」發展，也能強化國軍官兵的偵蒐能力，全案預計在2028年以前執行完畢。

而目前尚未曝光的軍用商規無人機，為海軍採購16架「艦載型監偵無人機」，全案預計今年底前執行完畢，並分四批解繳，考量海上作業條件，這型無人機不僅要能抗6級風，還要能在複雜電磁環境下操作。不過，海軍今年4月送至立法院的預算解凍報告提到，由於廠商去年11月交貨時，其同月、今年1月的性能測試皆未通過，後續會依照契約繼續執行驗收，合格後辦理首次解繳。

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另一款未曝光的無人機為監偵型無人機，此案由提供「微型無人機」的廠商中光電得標，各軍、兵種共計採購1552架，並將在今年底前分批解繳。雖然這型機實體尚未對外展示，但應採用與微型無人機相似的四軸旋翼設計。軍方對軍用商規無人機的需求相當大，圖為國軍五款軍用商規無人機，另一款戰術型近程無人機，則未列於圖卡之中。（國防部提供）

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