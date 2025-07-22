海空精準彈藥射擊8/19九鵬登場 距海岸線160公里展現飛彈性能

國防部於去年度的海空精準彈藥射擊操演期間，發射愛國者二型飛彈。（資料照，記者陳逸寬攝）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部驗證各式飛彈性能的「海空精準彈藥射擊」操演下月登場，根據國防部公布的射擊通報顯示，國軍於屏東九鵬基地以東劃設二塊操演區，其中一塊延伸至綠島、蘭嶼以東海域，距離海岸線160公里。除了國造「雄風」反艦飛彈，甚至「雄昇」、「劍翔」等反制彈種有機會亮相外，中科院「快奇」攻擊型無人艇也可望展現性能，爭取後續量產契機。

根據國防部空軍司令部發布於交通部航港局網站的射擊通報顯示，國軍將於8月5日、8月19日至20日，在台東、屏東以東海域劃設二塊操演區，並將8月6日、21日、22日、25日至29日間作為預備日，且8月19日、20日為二處管制區皆有操演之日。第一塊操演區位於恆春半島以北、台東縣太麻里鄉以南，以及綠島與蘭嶼以西之間海域。

射擊通報顯示，第二塊操演區與第一塊操演區略有重疊，但其延伸至綠島、蘭嶼以東外海，距離台灣本島海岸線約160公里。這與國軍去年8月實施的海空精準彈藥射擊操演，劃設的管制範圍一致，不過，今年度通報並未註明彈道高度。

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海軍沱江級巡邏艦於去年度海空精準彈藥射擊操演期間，發射雄三反艦飛彈。（資料照，軍聞社提供）國軍於去年度的精準彈藥射擊，展示了陸基「雄風二型」、艦載「雄風三型」反艦飛彈，以及「愛國者二型」、「陸劍二」防空飛彈性能，空軍各式戰機也發射了AIM-120、天劍二型與雲母空對空飛彈。另外，國軍去年也低調地射擊「雄昇」地對地巡弋飛彈，以及可航行1000公里的「劍翔」系列反輻射無人機，展現反制戰力。雖然國軍未公布今年即將投入操演的彈藥，但可能再比照往年的彈種進行驗證。

另外，中科院研製的「快奇」攻擊型無人艇，已進入研發最後階段，尚待進行實彈驗測，據規劃，這型無人艇將在此次海空精準彈藥射擊操演之中亮相，爭取後續量產的可能性。

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