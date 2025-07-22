讓「地獄景象」成真 快奇無人艇、攻擊型無人機精準彈藥射擊登場

國造「劍翔」無人機曾於去年的海空精準彈藥射擊操演之中亮相。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍將於8月中旬實施「海空精準彈藥射擊」操演，除了各式飛彈將輪番上陣，中科院「快奇」攻擊型無人艇也可望登場。此外，已經服役的「劍翔」反輻射無人機，以及分批採購的「勁蜂」、「彈簧刀300」等攻擊型無人機，是否在此次操演之中亮相，也值得繼續觀察。

根據國防部公布的海空精準彈藥射擊操演射擊通報顯示，國軍於屏東九鵬基地以東劃設二塊操演區，其中一塊延伸至綠島、蘭嶼以東海域，距離海岸線160公里。除了各式飛彈有機會亮相外，中科院「快奇」攻擊型無人艇也可望展現性能，爭取後續量產契機。

國造「勁蜂」無人機已通過海軍的作戰測評。（資料照，記者陳治程攝）除此之外，傳部分具備攻擊能力的無人機也可望在此次操演驗證，美軍印太司令帕帕羅上將（Samuel Paparo）提倡「地獄景象」（hellscape）概念的關鍵裝備。帕帕羅主張將大量無人載具部署於台灣海峽，嚇阻中國解放軍犯台。他今年4月於美國國會表示，我國所從事的相關投資，與美國的方向一致。

國軍近年採購數型攸關形塑「地獄景象」的攻擊型無人機，例如，中科院自行研製的「勁蜂」攻擊型無人機（原稱「巡飛彈一型」），已通過海軍的作戰測評，並將納入明年度預算之中採購；我國對美採購的「彈簧刀300」、「Altius 600M-V」兩型攻擊無人機，則預計自今年起開始交付，但尚未正式公開亮相。我國向美國採購「彈簧刀300」攻擊型無人機，可殺傷敵方人員。（取自AeroVironment官網）

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