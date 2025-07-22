巧碰漢光41的14天教召日記 「精實」紀錄引後備軍人迴響

圖為步兵206旅召員於漢光41號演習期間，手持T74排用機槍實施空包彈射擊。（國防部提供）

〔記者陳治程／台北報導〕國軍「漢光41號」演習上週落幕，首次10天9夜的不劇透操演讓三軍常、後備部隊展開「極限練兵」，許多參演官兵事後紛紛在社群媒體上發表心得，認證今年的漢光根本就是「汗光」；而在許多心得文中，有位軍官召員在14天教召期間全程發文紀錄，其平實的文筆、「精實」的內容，讓網友猶如追漫畫連載般不斷敲碗，引發廣大迴響。

在社群媒體上經營「資工心理人的理財探吉筆記」粉專的洪姓召員，過去是在國防大學退伍的備役上尉軍官，本（7）月5日至18日間受召至桃園的步兵206旅步5營戰支連，擔任搜索排上尉排長；他表示，搜索排主要負責營級最前方的偵察搜索，並掌握敵情回報給後方營部協助決策，必要時則支援其他排、組，執行守護輜重運送等防禦任務。

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（以下內容原文發布於「資工心理人的理財探吉筆記」粉專，本報經授權後轉載，並在保留原文語意下彙整，分為上、下兩篇刊出）

第一天

因應新制教召採取現地召訓的政策，召員前往桃園某國小報到後，即領取頭盔、CV105背心、三級抗彈板等全套戰鬥個裝，並領用搜索排的T91步槍。他指出，接下來的14天都將操作同一把槍，如同自己的槍一樣使用；操課、演練部分則在國小及周遭地區實施，並設有野戰沐浴帳進行盥洗。

第二天

單位配發單兵個人急救包（IFAK）後，便全副武裝展開戰傷救護（TCCC）課程訓練，召員指出，這項課程不僅止於過往的人員搬運，也強調了戰火下救護的壓制敵火力後止血、掩護撤退等步驟，整體而言明顯進步：下午的實作階段，則演練匍匐前進、打止血帶以及傷員拖送等動作，在打止血帶方面，幹部會確認脈搏來判斷操作是否合格，使得召員直言課程確實到讓他手臂瘀青。

圖為206旅步1營戰支連召員進行戰傷救護課程訓練，演練掩護下將傷員向後拖離。（取自青年日報）

此外，召員透露，為力求真實，召訓單位會實際運用編制內的中型戰術輪車（俗稱「中戰」）等載具運送兵力，藉以驗證全旅、營級部隊運能；另一方面，參演官兵會統一使用公發裝備做訓練。

第三天

由於編階是上尉搜索排排長，召員複習了指揮工具，並與弟兄一同閱讀地圖和學習城鎮戰概論，演練舉槍、轉身等基本動作，他認為，這樣的訓練揮別過往新訓「單兵戰鬥基本教練」的死板，實用許多，而且陣中許多僅服役4個月的軍事訓練役也學習相同內容，不做差別教育。下午則進入實際操作，全排以4人一組各自展開練習，包含掩護、推進、過轉角、切派等細節，在國小校園內進行城鎮戰訓練。

第四天

一整天的「快速反應射擊」訓練裡，召員先是複習槍枝歸零，並運用俗稱「九洞板」的射擊障礙板，練習無依托立、臥姿，以及有依托的三姿態射擊，另還演練了快速更換彈匣、單手槍枝故障排除，以及夜間射擊等項目。此外，召員透露，現行的後備單位並不配備無人機干擾槍，也就是說，若他所在搜索排遇到無人機，需要回報營部並迅速轉移陣地，進行撤離。

圖為206旅步3營召員實施快速反應射擊訓練，操作有依托立姿射擊。（取自青年日報）

第五天

延續前一天的課程，召員展開步槍射擊，以及「限制空間戰鬥」（CQB）等專長訓練。他觀察，排上部分軍事訓練役過去雖沒有學過CQB，但教召期間學習、進步得很快，若多加訓練有機會具備達到可作戰的水準，這也讓搜索排的學習風氣、演練默契持續上升。進到下午時段則做槍枝保養，從槍管氣孔、活塞座、槍機、傳動，通槍管等步驟都有；並藉由野戰歸零來調整準星，為隔天的歸零射擊做準備。

步兵206旅全旅動員教召第5天，召員借用國小籃球場進行作戰訓練。（本報資料照，記者鄭淑婷攝）206旅召員以小組編隊，實施「限制空間作戰」（CQB）操作演練。（取自青年日報）

第六天

整天的打靶課程，起初一個人預計要打20發歸零射擊、三波次共120發快反射擊、加上夜射5發，合計145發，但後來因時間有限，每個人各少打一波次的快反射擊，總發數下修到105發；召員反應，歸零射擊考量時間有限，是採一次打光、再歸零的模式，而非邊打邊調，反應出靶場量能不足的問題。

第七天

因為前一天打靶，部隊上午進行比較少見的彈匣保養，下午則接著槍枝細部分解和保養。此外，召員有和教官討論到主戰、動員部隊在紅色海灘後方的部署，雖未具體描述但強調「非常多層」，即便敵軍成功登陸，要往桃園內陸前進也不會太輕鬆。

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