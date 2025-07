爆紅被「敲碗」的14天教召日記 國軍後備動員深入街區作戰

圖為步兵206旅召員,14日在新北林口的麗林國小進行城鎮戰環境演練,圖中召員運用現地地物,進行快速反應射擊應用,並操作手中的T65K2步槍實施空包彈射擊,操演更真實。(本報資料照,記者羅國嘉攝)

〔記者陳治程/台北報導〕國軍「漢光41號」演習期間,三軍常備部隊、各作戰區後備部隊紛紛投入演訓,後者經過一周的專長複訓後,更在國防部的動員命令下,正式加入操演行列;其中,一位軍官召員在社群上發文連載的14天教召全紀錄,因其平實文筆、「精實」內容而獲廣大迴響,進入召訓後半段,其真正走入街區的實戰化訓練更是引來海量好評,紛紛留言以表敬意。

(以下內容原文發布於「資工心理人的理財探吉筆記」粉專,本報經授權後轉載,並在保留原文語意下彙整,分為上、下兩篇刊出)

請繼續往下閱讀...

第八天

7月12日中午,國防部正式下達後備動員令,自此,全體教召部隊便投入漢光演習。而召員所在的步兵206旅也包含其中。當日上午,召員所在的搜索排訓練步兵小隊交互掩護推進、城鎮戰小隊作戰,以及限制空間作戰推進、補位,和遭遇敵警戒兵處置作為等,並利用中午時間由教官實施「行動後檢討」(After action review, AAR)。

當日下午,部隊在國小內進行綜合演練,模擬「小部隊襲擾」狀況下,進行交互掩護,火力壓制,戰傷救護等實際操作。值得一提的是,召員在此次操演期間罕見使用空包彈,大幅提高演練擬真度,並磨練小隊默契,召員認為,教召時能射擊空包彈而不用過度顧慮撿彈殼、遺失彈殼的問題,能有效提升訓練品質及效果,「這才是訓練」。

步兵206旅召員14日在新北林口麗林國小進行城鎮戰演練,圖中召員模擬傷兵出現,在鄰兵掩護下進行人員搬運。(本報資料照,記者羅國嘉攝)

第九天

上午先是針對第八天的CQB隊形進行AAR後,接著演練CQB的攻堅、突入隊形,以及樓梯間的攻堅演練;下午則繼續訓練CQB及城鎮戰隊形,並因應第十天進入前線陣地的任務,先行編組成多支城鎮戰小隊,就明天可能遭遇的狀況進行應處。召員指出,國軍過往要求的是「零風險」訓練,但美軍為了訓紮實,則會允許訓練時帶有一部分的風險存在。

此外,召員的搜索排在演練期間都配有無線電給各個城鎮戰小隊,以利部隊間戰時通訊。

第十天

召員正式進入前線陣地,並在上級命令下開始執行任務。他描述,在街頭全副武裝行走,作戰、休息都槍不離身的感覺十分特別,期間更遇到民眾的關心跟讚賞,令他相當感動,並引用新加坡電影《新兵正傳》主題曲中 "because we love our land, and want it to be free" 的歌詞,來形容他心中的激昂。

第十一天

召員的搜索排持續在前線演練搜索偵查、輜重掩護、斷後、伏擊作戰等任務,期間更有美方人員在周遭觀察;下午則進入全排演練,並與假想敵小隊進行模擬攻防,召員寫道,部隊除運用簡易手繪地圖,也透過無線電通訊確認各組推進情況,而部隊各組經過一上午的訓練後,下午操演時的傷亡比例明顯下降,狀況處置能力也有所提升。

步兵206旅步5營步1連召員,16日模擬蘆竹地區遭遇敵小部隊襲擾,實地展開防禦陣地射擊演練。(第三作戰區提供)

但在連日高溫的操演下,隊上有弟兄疑似遭遇熱傷害,隨後由鄰兵快速進行卸裝、澆水等緊急處置,召員則迅速以無線電呼叫「衛生排」支援,完成人員後送;他強調,除了搜索排應處即時、衛生排快速出動,通信排期間確保全營作戰區域內的無線電暢通,同樣功不可沒。

第十二天

召員獲令退出前線陣地,準時搭上中戰轉進後方陣地,並開始保養槍枝;下午則由教官教導CQB上、下樓梯的隊形與技巧;有趣的是,召員的訓練紀實已經引起廣大迴響,甚至傳回到弟兄之間,讓召員感慨地說,有好的長官、教官、幹部和弟兄才能讓訓練任務好好執行,大家都很棒「才有現在這個搜索排」。

第十三、十四天

進入教召、也是漢光41號演習尾聲,召員先是保養完並陸續繳回裝備後,便進行國小場復。召員說,他的部隊「臥虎藏龍」,有定向越野專家、通過突擊兵訓的退伍士官長,還有其他在民間各有事業的弟兄們,都齊聚在步兵206旅步5營戰支連搜索排。而在解召前的最後一刻,連長則對他說「只要大家一起努力,國軍一定會有改變好的那一天」。

步兵206旅召員14日在新北林口麗林國小進行城鎮戰演練,召員在運動場周邊進行防衛演練與鄰兵搭配應對敵軍小部隊襲擾。(本報資料照,記者羅國嘉攝)

延伸閱讀

巧碰漢光41的14天教召日記 「精實」紀錄引後備軍人迴響

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法