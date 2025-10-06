圖解軍武》砲兵引頸期盼的先進利器 M109A7自走砲打得又快又遠又準

我國欲對美採購的M109A7自走砲，是相當先進的現代火砲。自由時報軍武頻道以「圖解軍武」方式帶您解析。（取自BAE臉書，本報製圖）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國可能藉由軍購特別預算，對美國採購120門M109A7自走砲。M109系列自走砲問世將近一甲子，家族成員之中最年輕的M109A7，卻具備十分先進的射控系統，並繼承了M109A6自走砲的多重優勢後，可以在60秒內開第一砲並轉移陣地，若裝上「神劍」導引砲彈，最大射程更直逼40公里。《自由時報》軍武頻道以「圖解軍武」方式，帶您一窺這款美系最強自走砲的威力。

比家族長者們更「粗勇」的底盤

M109A7自走砲的底盤與M2布萊德雷裝步戰鬥車相同。（取自BAE官網）

M109A7自走砲有一個顯著特色，就是採用與美軍現役M2「布萊德雷」裝步戰鬥車相同的底盤、引擎、變速箱、履帶系統，這不僅減輕了美軍的後勤負擔，還比M109A6的底盤更加堅固、抗炸。且得利於懸吊系統改進、使用675匹馬力的V903柴油發動機，M109A7自走砲的機動力比起「前輩們」出色，最高時速可達61公里以上，因此可與M1主力戰車、M2裝步戰鬥車等高速機動、協同作戰。

獲先進射控系統加持的旺盛火力

M109A7自走砲開砲瞬間。（取自BAE臉書）

M109A7自走砲的性能「亮點」，必須從上一代的M109A6的自走砲，也就是前美國總統拜登政府點頭供售我國，卻因產線問題而和我國「無緣」的型號說起。M109A6自走砲透過全球定位系統（GPS）、慣性導航系統（INS）、自動化射控等先進性能，使其具備60秒內開第一砲、30秒內停止移動並開火的能力，因此可望「打了就跑」，增加戰場生存機率，載彈量也從老舊型號的36發增加至39發。

請繼續往下閱讀...

M109A7自走砲則進一步換裝數位射控系統、戰術資料鏈、可診斷完整程序的電腦系統，同時擁有初步的自動裝填能力，不僅使火砲操作人員從6人減至4人，還可以每分鐘4發的最高射速，每分鐘1發的持續射速，對敵方目標進行打擊。

M109A7自走砲採用「M284」155公厘39倍徑火砲，與A5、A6相同。（路透檔案照）

火砲性能部分，M109A7與早期的A5、A6一樣，採用一門「M284」155公厘39倍徑火砲，因此與我國現役的M109A5自走砲並無二致，但在上述的先進系統加持下，使得M109A7自走砲更具威力。另外，M109A7自走砲的射程約21公里，若使用神劍（Excalibur）導引砲彈，最大射程不僅可擴及到40公里，圓周誤差率（CEP）更可縮小至20公尺以內，可說是打得又快、又遠、又準。另外，砲座上還架設一挺12.7公厘機槍，可打擊輕裝甲或人員。

架設於M109A7自走砲上的12.7公厘機槍。（路透檔案照）

未來運用

若我國可以對美採購M109A7自走砲，不僅對砲兵戰力有所提升，還因其具備高機動力，因此可與我國已獲得的M1A2T戰車、「雲豹」裝甲車，乃至於可望量產的「獵豹」輪型戰車等搭配協同作戰。另一方面，在我國M109A2自走砲已經過於老舊的情況下，也可能在更先進、射擊效率更高的M109A7自走砲到位後陸續汰除，讓我國砲兵戰力脫胎換骨。

陸軍十軍團日前舉行「重砲保養射擊」任務時，動用M109A2自走砲等火砲投入演訓。若未來M109A7自走砲籌獲順利，M109A2可能退出現役序列。（資料照，記者廖耀東攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法