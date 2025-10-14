【影】連海馬士彈箱都裝得下 塞考斯基推「S-70UAS」無人直升機

From concept to reality in 10 months, @Sikorsky, a @LockheedMartin company, has transformed a UH-60L Black Hawk helicopter into the S-70UAS U-Hawk, a versatile autonomous uncrewed aerial system. pic.twitter.com/K1qlM70Fuu — Lockheed Martin News （@LMNews） October 13, 2025

〔記者陳治程／綜合報導〕我國陸航現役主力直升機中，用來載運人員、支援特種任務的UH-60M「黑鷹」通用直升機，日前才參與國慶機隊展演，在戰、演訓等重大場合展現多元能力；不過，該機原廠塞考斯基（Sikorsky）今日在年度美國陸軍年會上宣布，他們成功打造出一架「無人化」的黑鷹直升機，無須飛官駕駛，航程、酬載也大幅升級。

塞考斯基於今年的美國陸軍年會暨軍備展，首度展出由UH-60L直升機改裝而成的S-70UAS，又稱「U-Hawk」無人版黑鷹。（美國塞考斯基公司官網）

塞考斯基表示，這架黑鷹無人直升機名為「S-70UAS」，UAS即為無人空中載具之意，是該公司以一架有人的UH-60L型機，搭配全新的「MATRIX」自主系統改裝而成，僅花10個月就打造出原型機；與現有的黑鷹直升機相比，因為無須飛官駕駛，其機艙的酬載空間足足多出25%，貨物除了可以從側面進出，也可從機首的外掀艙門進行貨物裝／卸載，整體便利性大幅提升。

那更大的貨運空間能拿來裝什麼？塞考斯基指出，S-70UAS不只能裝飛彈、還能載運無人地面載具（UGV），並執行滾裝貨運（Roll-on/off supplies）任務；也能搭載偵、打無人機發動「蜂群作戰」，甚至是加裝內置油箱，有效提升最大航程及滯空時間。此外，該機也保留了外掛酬載的選項，具備外掛9千磅（約4082公斤）的攜行能力，進一步拓展任務效益。

少了有人駕駛艙的S-70UAS黑鷹無人直升機，除原有的側門外，也新增了機首外掀式的艙門，讓貨物酬載有更大的彈性。（美國塞考斯基公司官網）

另據官方資訊，諸如6輪UGV、海馬士多管火箭車的飛彈箱（a HIMARS pod），乃至2枚「海軍打擊飛彈」（NSM）都塞得進去；續航性能方面，該機在不落地整補的情況下，單趟升空可航行高達1600浬（約2963公里）、或是連續滯空14個小時，具備高度任務彈性。

根據原廠規劃，該機預計明（2026）年首飛，並藉實飛數據做為後續精進研改的重要參考。

