1.25兆國防特別預算可公開項目曝光！ 將採購超過20萬架無人機

國防部計畫採購1554架ALTIUS-700M無人機，用於抵擋敵軍裝甲部隊。（取自安杜里爾網站）

〔記者黃靖媗／台北報導〕立法院外交及國防委員會今（19）日上午針對1.25兆國防特別預算召開機密會議。國防部下午發布可公開說明資料指出，將採購20餘萬架濱海監偵型、攻擊型無人機，以及M109A7自走砲60門等。

立法院外交及國防委員會今日召開機密會議，邀請國防部長顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」。國防部會後公布機密會議的可公開說明資料。

國軍海馬士多管火箭系統實彈射擊情形。（資料照）

精準火砲與遠程精準打擊飛彈方面，國防部指出，國防特別預算籌購品項包含M109A7自走砲60門、火砲精準彈藥4080發、彈藥車60輛、救濟車13輛、海馬士多管火箭飛彈系統82套、精準火箭1203箱、戰術區域飛彈420枚。

無人載具及其反制系統方面，國防部擬採購反甲型無人機飛彈系統ALTIUS-700M 1554架、ALTIUS-600ISR 478架，以及濱海監偵型、濱海攻擊型（沉浸、投彈、自殺）等各類無人機20餘萬架、無人艇1000餘艘，與各類無人機反制系統。

防空、反彈道及反裝甲飛彈方面，國防部規劃採購標槍反裝甲飛彈70套1050枚、拖式2B反裝甲飛彈24套1545枚，以及各式防空飛彈系統與彈藥。

AI輔助與C5ISR系統方面，國防部規劃採購人工智慧決策支援系統，與戰術網路及部隊快速情資分享應用套件。

針對強化作戰持續量能相關裝，國防部表示，因應戰時高消耗，擴增軍備產線，籌建各類型彈藥、發射藥產線、各式槍彈底火生產線、各式新型甲車組裝線、高能炸藥生產線、化學防護面具生產線、夜視鏡生產線等，以及機動阻絕器材，以提升戰場阻絕能力。

國防部表示，在產線未建立前，為滿足戰備存量提升與基本訓耗需求，國軍籌購重要急缺彈藥項目，包括120公厘戰車彈、105公厘戰車彈、30公厘機砲彈、155公厘榴彈發射藥包及強力高能炸藥。

國防部也指出，將採購台美共同研發及採購合作的裝備、系統，以獲取新興科技系統，以強化作戰韌性及提升不對稱戰力。

