藍委馬文君批評Altius 600M無人機購案 2天後直接到58砲指部聽簡報

立院外交國防委員會召委馬文君2日率團考察陸軍58砲指部，瞭解Altius-600M系統性能。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍2024年以「獵鴞專案」向美國採購685架彈簧刀無人機（Switchblade 300）、291架反裝甲無人機（Altius 600M），立法院外交國防委員會召委丶國民黨籍立委馬文君上月31日點名批評Altius 600M採購案，尚未受到驗證、演訓表現普遍不足，就在兩天後，馬文君在本月2日就在國防部常務次長楊基榮中將的陪同下，直接去中部的58砲指部考察。

依據軍聞社的報導，外交及國防委員會召集委員馬文君2日在國防部常務次長楊中將、陸軍副參謀長吳少將等人陪同下，前往陸軍58砲指部，聽取單位任務簡報外，同時實施海馬士動、靜態及無人機靜態展示，展現官兵應對各項狀況的快速應變能力。

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58砲指部官兵進行海馬士飛彈車操演。（圖：軍聞社提供）

軍聞社也報導表示，馬文君在2日的考察時指出，此次考察重點為海馬士多管火箭及Altius 600M系統等高單價裝備，從中檢討相關系統發展與運用，同時瞭解其優缺點、侷限性與特性，以確認是否符合建軍需求。國軍為保家衛國的基石，期盼各項建軍備戰工作持續精進，在關鍵時刻發揮最大效能，她強調，朝野各界都非常支持國防預算，相關資源應「用所當用」，以採購更符合實際作戰需求的武器裝備，提升整體戰力與國家安全。

對於立委批評，陸軍參謀長陳建義先前曾說明，陸軍採購的無人機皆符合國軍的戰力需求，且無人機是高度迭代的彈藥、武器，未來國軍除了會針對無人機持續測試驗證外，也會依照國軍必要戰力需求，防衛作戰要求去做韌體、軟體的提升研改。

國民黨籍立委馬文君上月31日在臉書專頁上發文，點名批評Altius 600M採購案，尚未受到驗證、演訓表現普遍不足。（圖：取自馬文君臉書專頁）

馬文君31日在臉書專頁上發文指出，陸軍為何會採購這款尚未受到驗證、演訓表現普遍不足的裝備（指Altius 600M），而國防部先前提出的國防特別預算，未來還要再採購後續機型，包括1554架Altius 700M、478架Altius 600ISR反裝甲無人機飛彈系統，共計2032架。

馬文君認為，你剛採購不久的無人機，戰力還無法經過驗證，各方面表現都不明的狀況，怎麼又要去採購新一代的無人機，陸軍有做過妥善評估嗎？我們需要去購買可以即時發揮戰力的武器，我們當前可以購買的無人機，很多都在戰場上經過實戰驗證，不管在烏克蘭、中東，其實有很多的來源，不過，我們卻偏偏挑一個還沒經過實戰驗證的貨源。

馬文君指出，我們都希望能買到比較好的軍購，因為那攸關國家安全，新一批的無人機軍購也放在國防特別預算中，所以在野黨才希望可以審慎地評估每一筆預算。我們支持買軍購，可是要買堪用，也符合我們作戰需求的，這就是我們對軍購的態度。

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