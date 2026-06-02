不斷更新》空軍1架T-34初教機墜毀 中校飛官過俊男、盧季佑殉職

空軍1架T-34初教機墜毀，圖非事故機。（資料照）

首次上稿 06-02 09:11

更新時間 06-02 11:50（新增空軍將召開記者會說明）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍1架T-34初級教練機失事墜毀，據了解，1架屬於岡山基地的T-34教練機，今日執行模擬發動機失效航線訓練任務，卻在上午8點8分左右在跑道北頭墜落，造成2位飛行員殉職，目前空軍已成立專案小組釐清原因。

請繼續往下閱讀...

這架T-34初教機墜毀的消息，今日上午已經在社群媒體流傳。據透露，這架機號3414的飛機，後座飛官是過俊男中校，現年46歲，是空軍官校93年班畢業，現已有T34型機2172+05小時的飛行時數；前座飛官為盧季佑中校，現年41歲，是空軍官校97年班畢業，T-34型機飛行時數是2114+05小時，兩人皆已成家。



T-34初教機是空軍培育飛官的第一名「教練」，自從1985年起服役迄今40載，已培育無數飛官守護我國領空。軍方規劃，這型機將服役至2033年陸續屆期除役，下一代機種要自製或外購，目前還沒定案。



T-34C初教機採雙座設計，最高時速約400公里，航程可達1300公里，在一般訓練情境下，前座由學員乘坐，教官則在後座指導。另外，T-34初教機並沒有彈射座椅。



根據公開資訊，空軍自1985年接收T-34教練機以來，已發生13起飛安事故，共造成12位飛官不幸殉職，見證了這型肩負培育空軍飛行人才重任的教練機，長年執行任務的艱辛歷程。

相關新聞請見

T-34C初教機不幸墜毀！服役超過40載培育無數飛官 還要再戰7年

T-34墜毀2名殉職中校是資深飛官 皆擁有2100小時以上飛行時數

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法