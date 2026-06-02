T-34墜毀2名殉職中校是資深飛官 皆擁有2100小時以上飛行時數

空軍1架T-34初教機今日墜毀，造成機上2位飛官過俊男中校、盧季佑中校不幸殉職。圖中飛機與事故無關。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍1架機號3414的T-34C初教機今日上午於高雄岡山墜毀，導致2名中校飛官不幸殉職。據透露，殉職的2位中校皆相當資深，擁有T-34型機超過2100小時的飛行時數。至於事故原因為何，尚待空軍組成的調查小組釐清。

據了解，因T-34初教機事故殉職的飛行員，後座飛官過俊男中校，現年46歲，是空軍官校93年班畢業，現已有T34型機2172+05小時的飛行時數；前座飛官為盧季佑中校，現年41歲，是空軍官校97年班畢業，T-34型機飛行時數是2114+05小時，兩人皆已成家。

T-34C現役數量約落在30至40架之間，雖然這型機的使用時間佔總時數不到7成，且2033年才屆全壽期，也是軍方規劃陸續汰除的起始時間，不過，由於面臨消失性商源問題，加上該型機未設有彈射座椅等，曾引發外界討論，後繼機種將採外購、國造或其他方式，以及是否提前籌獲等，都尚待軍方規劃。

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