T-34C初教機不幸墜毀！服役超過40載培育無數飛官 還要再戰7年

空軍T-34C初教機已服役40年，但下一代機種要自製或外購尚未定案。圖與2026年6月2日的墜毀事故無關。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍機號3414的T-34初教機今（2）日上午訓練時墜毀，機上2名飛行員盧姓中校、過姓中校不幸殉職，根據公開資訊，T-34初教機是空軍培育飛官的第一名「教練」，自從1985年起服役迄今40載，已培育無數飛官守護我國領空。軍方規劃，這型機將服役至2033年陸續屆期除役，下一代機種要自製或外購，目前還沒定案。

空軍司令部今日上午證實，這架T-34初教機在岡山基地訓練時，正執行模擬發動機失效航線訓練，但上午8點8分在跑道北頭墜毀，造成飛官盧姓中校、過姓中校不幸殉職，確切原因尚待空軍調查釐清。

請繼續往下閱讀...

根據公開資訊，空軍從1985年引進40餘架T-34C初教機，這型採用單渦輪螺旋槳發動機的機種，是空軍飛官第一個實際接觸的飛行器，飛官訓練過關後，才接續接受高教機、部訓機訓練。

T-34C初教機採雙座設計，最高時速約400公里，航程可達1300公里，在一般訓練情境下，前座由學員乘坐，教官則在後座指導。另外，T-34初教機並沒有彈射座椅。

T-34C在我國服役時間相當長，現役數量約落在30至40架之間，雖然這型機的使用時間佔總時數不到7成，且2033年才屆全壽期，也是軍方規劃陸續汰除的起始時間，但也面臨消失性商源問題，仰賴持續籌獲零附件充實後勤。另外，該型機的後繼機曾有國造、外購等討論，但迄今尚未定案。

相關新聞請見

空軍1架T-34初教機墜毀 2名飛行員殉職

T-34墜毀2名殉職中校是資深飛官 皆擁有2100小時以上飛行時數

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法