美媒曝川普北約新策略 美退居二線 烏克蘭領土談判大變局

2018年7月16日，時任美國總統川普（左）和俄羅斯總統普廷在芬蘭赫爾辛基總統府舉行的會議開始時，握手寒暄。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國政治新聞網站《Politoco》2日披露，美國前總統川普的幕僚，正在構思一個「徹底重組」北約組織（NATO）的計畫，這將使美國退居二線，讓歐洲承擔主要角色，並與俄羅總統普廷達成烏克蘭問題的協議。

據報導，此計畫可能成為川普當選後的重大外交舉措。川普多次威脅退出北約，讓批評者擔心這一聯盟在他再次當選後會面臨瓦解。根據前川普國安官員和國防專家的訪談，即便川普不會完全退出北約，但在他第二任期內，北約的運作模式將會發生重大改變。

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根據川普國安顧問考德威爾（Dan Caldwell）的說法，美國將要求歐洲國家大幅增加對北約的開支，並進行「徹底重組」。考德威爾指出，由於美國債務增加、軍事招募疲軟以及面對俄羅斯和中國挑戰的國防工業基礎薄弱，這樣的轉變已經是無可避免的。

報導提到，川普及其競選團隊尚未正式宣布新一屆國安團隊或公開支持新的北約議程，但內部正在進行持續的辯論。根據受訪的前官員和專家，美國將繼續為歐洲提供核保護傘，但大部分的步兵、裝甲、後勤和火砲最終將由歐洲國家承擔。

這一計畫的部分內容已在2023年2月由川普陣營智庫「美國優先政策研究所」（AFPI）發表，但近幾個月來，川普支持者之間對北約新概念的細節共識正在浮現。

這種轉變將涉及「顯著而實質性地縮減美國的安全角色」，使美國退居次要位置，而不是歐洲的主要戰鬥力量提供者，只在危機時提供支援。

另一個部分是兩級北約系統的構想。這一想法最早由川普的國家安全顧問、退役中將凱洛格（Keith Kellogg）提出，未達到國防開支佔GDP 2%目標的成員國將無法享受美國的國防慷慨和安全保證。

報導指出，如果川普再次當選，他對北約意圖的第一次考驗，將是他如何處理俄羅斯對烏克蘭的戰爭。自戰爭開始以來，美國在北約中的作用越發重要，向歐洲派遣了2萬名士兵，並增派新的空中、陸地、海上、網路和太空力量。

根據兩位熟悉川普內部思維的國安專家說法，川普正在考慮與普廷達成協議，決定哪些國家可以加入北約，尤其是烏克蘭和喬治亞。川普在競選活動中承諾會在「贏得總統後，迅速結束戰爭」。但他也表示，烏克蘭的問題本不該成為戰爭的原因，並且不支持烏克蘭加入北約。

批評者認為，施壓烏克蘭割地只會證明普廷的土地掠奪是正當的。然而，川普及其支持者似乎更關注如何減少美國在北約中的負擔，並迫使歐洲承擔更多責任。

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