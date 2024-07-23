魚叉、NSM、AGM-158C飛彈齊轟 環太軍演5國軍艦擊沉「塔拉瓦號」

本屆環太軍演被選為重頭戲「擊沉演習」主角的前美軍兩棲突擊艦「塔拉瓦號」（LHA-1），本月16日自珍珠港內被拖出，準備前往夏威夷群島外海參與演練。（美軍DVIDS網站）

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〔記者陳治程／綜合報導〕美軍夏威夷時間22日證實，被選作今年度「環太平洋軍演」（RIMPAC）靶艦的「塔拉瓦號」兩棲突擊艦（LHA-1），日前已在夏威夷考艾島（the island of Kauai）外海正式被擊沉。

此次環太軍演擊沉演習（SINKEX）共計有美、澳、荷、馬來西亞，以及南韓5國參與，運用長程精準打擊武器鎖定靶艦，演習期間也實際演練跨國部隊間的聯戰通訊機制，強化海上作戰能力；本屆環太軍演聯合特遣隊（CTF）指揮官韋德中將（Vice Adm. John Wade）表示，擊沉演習是各國海軍部隊磨練實戰經驗的絕佳機會，也是參與國實踐自由、開放印太的具體行動。

前美軍兩棲突擊艦「塔拉瓦號」（LHA-1）本月18日由美國海軍救援艦拖至夏威夷群島北方外海靶區，即將被多國軍艦擊沉。（美軍DVIDS網站）

美、澳、荷海軍齊射反艦飛彈 先後跟「塔拉瓦號」說再見

此次擊沉「塔拉瓦號」兩棲突擊艦的主角，由美國海軍F/A-18F戰機攜掛的AGM-158C「長程反艦飛彈」（LRASM）來執行；這款飛彈今（2024）年4月才完成第12次機載整合性測試（ITE-12），並於此次擊沉演習擔任要角，順利跟塔拉瓦號「說再見」。

在參演國方面，澳洲皇家海軍驅逐艦「雪梨號」（DDG-42）發射了「海軍打擊飛彈」（NSM）；荷蘭皇家海軍則派出七省級巡防艦「特羅普號」（F803）發射RGM-84「魚叉」（Harpoon）飛彈，在塔拉瓦艦的擊沉演習中各來一擊。

美軍表示，本次擊沉「塔拉瓦號」兩棲突擊艦的主角，為美國海軍F/A-18F戰機攜掛的AGM-158C「長程反艦飛彈」。（美國海軍航空系統司令部網站）圖為澳洲皇家海軍霍巴特級驅逐艦「雪梨號」（DDG-42），發射「海軍打擊飛彈」（NSM），協力擊沉本屆環太靶艦之一的「塔拉瓦號」兩棲驅逐艦（LHA-1）。（澳洲國防部網站）荷蘭皇家海軍派出的七省級巡防艦「特羅普號」（F803），則發射了RGM-84「魚叉」飛彈，在「塔拉瓦號」的擊沉演習中再補一刀。（美軍DVIDS網站）

此外，上述參演國在本月11號已先擊沉一艘排水量近1萬8千噸的奧斯汀級兩棲登陸艦「迪比克號」（USS Dubuque, LPD 8），作為擊沉「塔拉瓦號」前的暖身。

圖為美軍奧斯汀級兩棲登陸艦「迪比克號」（LPD 8）本月11日在海上參與環太擊沉演習的情形，可見該艦在被反艦飛彈打中後，隨即開始冒煙。（美軍DVIDS網站）

美軍表示，一架空軍的B-2「幽靈」（Spirit）戰略轟炸機，也在本屆環太擊沉演習中投放了一枚GBU-31「聯合直攻彈藥」（JDAM）順利命中靶艦，為美國空軍研究實驗室（AFRL）的「快速擊沉」（QUICKSINK）計畫新添擊沉紀錄：不過美軍並未說明這枚炸彈擊中的靶艦為何。

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