年度「戰南北」 陸軍586、333旅「長泰19操演」夜間機動跑起來

陸軍今（2024）年度實兵演訓「長泰19號操演」已正式啟動。（取自陸軍臉書、本報合成）

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戰車故障排除也是演訓一環 「長泰19號操演」磨練官兵應變

當主戰部隊的後盾 新制教召後備部隊首度參與「長泰操演」

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〔記者陳治程／綜合報導〕為提升部隊訓練成效，並驗證部隊戰術作為、指參及應變能力，繼去（2023）年久違復辦長青操演後，陸軍今（2024）年度實兵演訓「長泰19號操演」已正式啟動。除擔任統裁部的六軍團外，此次分別擔任甲、乙軍的裝甲586旅、機步333旅，現也已自基地出發進行戰術機動，並將在本周進入「實戰化」攻防階段。

隸屬裝甲586旅的M60A3戰車，昨（27）日於長泰19號操演期間，執行夜間戰術機動任務。（取自青年日報）長泰19號操演在26日正式實施後，兩軍先是在27日完成戰術集結並開設指揮所，接著在本次擔任操演統裁官的6軍團指揮官李天龍中將誘導下，各自完成作戰任務簡報、行軍路線規劃及推演；李天龍表示，此次操演除著眼實兵、實車、實裝的「實戰化」訓練，同時也考驗協同海、空軍、特戰、陸航及後備等部隊的聯合作戰效能，期望強化部隊機動性和戰術應變能力。

擔任本次長泰操演統裁官的6軍團李天龍中將，昨（27）日前往南部的機步333旅，驗證部隊指參作業程序。（取自青年日報）根據《青年日報》報導，長泰19號操演將為期7天6夜、24小時不分晝夜實施，若據公開資訊推算，此次演訓將持續至11月1日；另據了解，此次操演雖將其他軍種納入聯戰部隊之列，但是實際支援兵力仍會以陸航部隊為主，作為配有跨軍、兵種聯絡官的聯兵旅，雙方有望在本次演訓磨練相關通信作為。

由於接下來將展開百餘公里長的戰術機動任務，586旅官兵已在機動前完成車輛檢整，有條不紊的完成相關裝備檢查；至於率軍北上的333旅在接獲行軍命令後，也立即實施機動裝載，將各式武器裝備及設施迅速搬運上車，展現嚴整的部隊紀律。

裝甲586旅官兵在展開戰術機動前，俯身針對M60A3戰車的履帶進行檢查。（取自青年日報）

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