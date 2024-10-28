戰車故障排除也是演訓一環 「長泰19號操演」磨練官兵應變

國軍夜間戰術機動屬於「實時、實兵」操演一環，也是打響此次「長泰19號操演」的重要環節。圖為花防部戰車進行夜間機動的情形。（資料照）

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年度「戰南北」 陸軍586、333旅「長泰19操演」夜間機動跑起來

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〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍年度重大演訓「長泰19號操演」正式登場，裝甲586旅、機步333旅已透過夜間機動等方式，預計在中台灣一帶進行各項練兵課目。不過，有民眾在南台灣撞見部隊進行夜間機動時，戰車停在路旁進行檢整情形，軍方人士說，部隊在戰時也可能遭遇類似情況，藉由操演訓練官兵當機立斷應處，也屬於練兵一環。

據了解，「長泰19號操演」的範圍劃定在竹、苗以南，高、屏以北的區域，裝甲586旅、機步333旅皆已接獲戰術指令，隨即於昨晚起進行夜間機動訓練，兩支聯兵旅預計在中、彰一帶交鋒，因此，如何在短時間內奔襲超過100公里，也考驗著部隊車輛妥善與後勤能量。

不少民眾昨日夜間在高雄撞見機步333旅戰車、甲車浩蕩開入市區的壯觀場景，紛紛拿起手機拍攝留念，但也有民眾看見一輛戰車停靠在路邊，官兵進行維修、檢整工作。

軍方人士表示，這是模擬戰場故障搶修課目，這也屬於實兵演習一環，考驗官兵如何在臨時狀況發生時，當機立斷地做出正確處置。

參謀總長梅家樹上將於今年「漢光40號」實兵演習推動「實時、實兵、實裝」演訓模式。國軍將領表示，這項原則已擴及至國軍各式實兵演訓之中，且不會只「隱惡揚善」，例如，各式裝備在使用時，都可能遭遇不同狀況，如何使官兵當機立斷地做出正確處理，才是練兵的目的，若過度追求百分之百妥善情形，反而不切實際。

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