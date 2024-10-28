當主戰部隊的後盾 新制教召後備部隊首度參與「長泰操演」

圖為陸軍109旅召員於今年7月漢光40號演習期間集合，準備參與「自強演習」的實際情形，與文中教召部隊無關，僅為示意圖。（本報資料照，記者羅國嘉攝）

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「長泰操演」決戰中台灣 不只實戰化練兵還要練海空、陸航協同

戰車故障排除也是演訓一環 「長泰19號操演」磨練官兵應變

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〔記者陳治程、涂鉅旻／台北報導〕陸軍現正實施「長泰19號」實兵操演，參訓的裝甲586旅、機步333旅26日起進行戰術機動，並將遂入「實戰化」攻防演練階段，據證實，除上述主戰部隊，此次操演將首度安排新制教召部隊加入演訓，這些召員主要執行守勢作戰任務，藉此驗證部隊戰術作為、指參及應變能力的同時，強化常、後部隊的協同作戰機制。

陸軍「長泰19號操演」為期7天6夜，現已進入第3天訓練課程，二支參訓聯兵旅昨（27）日完成戰術集結、開設指揮所和車隊、裝備檢整後，便各從基地出發進行長程機動，有不少民眾拍下車隊的大陣仗畫面，並上傳至社群媒體。此次擔任統裁官的六軍團指揮官李天龍中將表示，這次操演除強調「實戰化」訓練，也將驗證主戰單位協同跨軍種、部隊的聯合作戰效能。

據透露，教召部隊這次會參與「長泰19號」操演，是因部分教召部隊的召訓期程，與本次操演期程重疊，因此，國軍首度將受14天召訓的後備軍人，納入這系列操演行列，演練主戰、守備部隊間的協同作戰機制，確實是一項新的嘗試；而參與長泰操演的召員們，將在期間擔負守勢作戰、構築陣地等任務。

軍方考量，由於部分教召部隊與此次長泰操演期程重疊，因而試行將新制教召的後備軍人納入此次演訓，演練主戰、守備部隊間的協同作戰機制。圖為陸軍2016年「長青15號」操演。（本報資料照，記者涂鉅旻攝）

此次「長泰19號操演」範圍限定在新竹、苗栗以南，及高雄、屏東以北地區，根據全動署後備指揮部公開資訊，台中市、高雄市及彰化縣在本（10）月下旬均有動員符號，若以新制14天教召推估，這些教召部隊確實可能在操演期間加入訓練之列。

據透露，此次裝甲586旅、機步333旅均獲有支援兵力，儘管未實際透露召訓、演訓人數，但雙邊的支援部隊均為守備旅、任務屬性概同，也因此雙方在實兵操演對抗的兵力上大致對等。

圖為陸軍去（2023）年復辦「長青17號」操演，部隊在嘉義縣東石鄉港口宮附近現蹤的情形。（本報資料照，記者蔡宗勳攝）

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