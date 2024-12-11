共軍江浙外海設空域保留區 軍事專家：模擬開戰後抵禦美軍

中共本周無預警在浙江、福建一帶開設7處共綿延千餘公里的空域保留區，紅框則為中共東海防空識別區，圖的右上角則標註美軍「喬治．華盛頓號」航空母艦上月演訓位置。（整理自美國聯邦航空局、中國SCSPI官方X帳號、中國政府官方資訊；記者涂鉅旻製圖）

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「超前部署」預告中共軍演 國防部：不能等情況發生才做應對

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〔記者陳治程／台北報導〕中共本周在浙江、福建外海設立7處「空域保留區」，同時出動為數可觀的軍艦在島鏈之間集結，被我國國防部認定為意圖降低民眾戒心、傳達「台海內海化」訊息的意圖；儘管外界討論，中共此次演訓是模擬對台「區域拒止」，但有軍事專家指出，由於江浙地區人口稠密，為降低戰時經濟損失，故共軍此次將「空域保留區」集中在此，模擬戰事爆發後抵禦美軍打擊的作為。

軍事專家王臻明今（11）日於個人臉書發文分析，解放軍此次雖未公開宣布軍演，但就我國國防部提供的資訊，共軍這次出動大量海軍艦艇，在東海、台海、南海與菲律賓海同步活動，企圖形成封控之勢；我方國安系統則提出4個共軍「不宣而演」的原因，包括南韓與敘利亞近期的情勢變化、天候不佳、另有積極拉攏台商並將舉辦雙城論壇，以及解放軍中央軍委政治工作部主任苗華上將落馬等原因。

至於中共設立的7處空域保留區，王臻明說，若將前者與中共「南海戰略感知計畫」曾公開的美軍「喬治．華盛頓號」航艦（CVN-73）路徑比對，會發現該艦上（11）月中曾一度逼近中國的「東海防空識別區」。根據美國海軍公開資訊，前述「喬治．華盛頓號」航艦，上月13日正在東海與日本海上自衛隊、南韓海軍共同進行「自由之刃」（Freedom Edge 24-2）演習。

美軍喬治．華盛頓號航艦（CVN-73）上（11）月13日於中國東海活動，與日本海上自衛隊及南韓海軍實施「自由之刃」聯合軍演（Freedom Edge 24-2）。（美軍DVIDS網站）跟據中國「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）資訊，美軍喬治．華盛頓號航艦上月一度逼近中國東海防空識別區，成為本次江浙設立空域保留區的伏筆。（中國「南海戰略態勢感知計畫」官方X帳號）



王臻明經過疊圖比對後指出，中共這次劃定的空域保留區，有高機率是在演練萬一遭到攻擊後，中國空軍的防禦計畫為何；他進一步說明，與日本沖繩縣的多座美軍基地相對，這7處操演空域剛好能保護中國經濟最發達、人口最密集的長江三角洲一帶。攔截來自美軍航空母艦打擊群或地面基地起飛的攻擊機群。

日本沖繩縣嘉手納空軍基地，為駐日美軍在西南群島的大本營之一。（美軍DVIDS網站）

他接著引用解放軍東部戰區發布演練跑道搶修工事的照片補充，中國這次大規模演習，某種程度上是在回應之前美、日兩國的「利劍2024」聯合演習，這場演習同樣號稱是近年來最大規模的操演，從日本本土的準備、南西諸島部署、菲律賓海上攻防等，以及對中國的牽制性報復攻擊等都涵括在內。

解放軍東部戰區日前於官方社群發布「夜間緊急起降與排彈搶修演練」，磨練官兵夜間作戰的機場搶修能力。（解放軍東部戰區微博）

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