陸軍「新霸主」動起來了！ M1A2T實車官方開箱照正式曝光

我國向美國採購的108輛M1A2T戰車，首批38輛昨（15）日晚間已在台北港卸載，並由板車漏夜直運新竹裝訓部，最後在陸軍、美方人員共同點交下，正式揭開新戰車的完整面貌。（國防部提供）

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現場直擊！38輛M1A2T戰車運抵裝訓部 將與美方人員點交後「開箱」

首批38輛M1A2T戰車怎麼用？ 10輛留裝訓部、其餘交主戰部隊

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〔記者陳治程／台北報導〕我國向美國採購的108輛M1A2T戰車，今（2024）年9月於網路上意外曝光，經過數月等待，首批38輛終於在昨日遠渡重洋運抵台北港卸載，並直送新竹裝訓部「開箱」；從國防部今（16）日中午發布的官方實照可見，全車有著三色叢林迷彩、履帶側裙等特色，但砲塔機槍、遙控武器站等裝備尚未安裝，不過，砲塔尾部的ACPS系統十分搶眼，也是「台版艾布蘭」的特規身分重要象徵。

我國新購38輛M1A2T戰車本（12）月初由專案國籍貨輪起程載運後，昨天深夜已於台北港卸載，並分批運至新竹的陸軍裝甲兵訓練指揮部；考量該案機密及天候、時間因素，首批戰車今日凌晨送抵裝訓部營區時未掀布「開箱」，待陸軍與美方人員今日上午點交後，外界才能一睹實車全貌。在此之前，各界一度認為戰車會在高雄港落地，經釐清後才得知為戰車附屬裝備，意外形成民間的「艾布蘭追逐戰」。

國防部今日中午發布M1A2T戰車「開箱」的最新影像顯示，這批戰車身披三色叢林迷彩、裝備履帶側裙，砲塔尾部則可見箱型的「輔助冷卻與電源系統」（ACPS），但除了主砲以外的武器裝備，均未安裝完成，僅在點交後開下板車、停進車庫。

我國首批38輛M1A2T戰車15日運抵台北港後，昨晚完成卸載作業，並自16日0時起分4批漏夜送抵新竹湖口的裝甲訓練指揮部，車陣浩大、過程謹慎。（國防部提供）天亮後，陸軍裝訓部官兵小心翼翼地掀開包裹戰車的黑布，正式展開M1A2T的運輸入庫作業。（國防部提供）

綜合美國國防安全合作局（DSCA）2019年的軍售公告及公開資訊，我國的M1A2T戰車除搭載120公厘M256滑膛砲，亦搭載12.7公厘M2重機槍、7.62公厘M240同軸機槍和煙霧彈發射器。此外，該車選配低輪廓遙控武器站（CROWS-LP），以及安裝在砲塔後方的「輔助冷卻與電源系統」（ACPS）；先前更有媒體傳出，陸軍為新戰車增購了城鎮戰套件，強化戰車及部隊官兵在實戰中的生存性。

陸軍備役少將、前裝甲542旅旅長于北辰日前曾於網路節目表示，作為戍守北台灣的新裝甲主力，M1A2T戰車可望在共軍實施換乘舟波、搭上兩棲戰車之際，以其優異射程給予迎頭痛擊，包括新竹、桃園、新北等沿海要地，都將成為新型戰車的防衛「管區」，在想定的戰術位置上發揮最大戰力。

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