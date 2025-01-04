憂山地連老化 監院調查批軍方戰略構想落後

監察委員浦忠成以山地連近年面臨幹部老化、裝備訓練不如以往等，對此申請自動調查。調查報告上月19日出爐，指出國防部賦予山地連任務，仍為傳統構想，未能重視山地連戰力及訓練，且裝備不足恐無法發揮應有戰力。，圖為依地形搭建的隱蔽機槍陣地。（資料照，記者劉宇捷攝）

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〔記者吳哲宇／綜合報導〕國軍研擬今年全國縣市後備旅比照陸軍後備步兵旅，全面實施新式教召，但後備部隊中27個「山地連」仍維持舊制，其中山地連連長陸續改由現役軍官出任，結合特戰訓練，轉型執行固守淺山要隘任務。監察委員浦忠成重視這個問題，他曾表示，山地連近年面臨幹部老化、裝備訓練不如以往等，申請自動調查。該調查報告上月19日出爐，指出國防部賦予山地連任務，仍為傳統構想，未能重視山地連戰力及訓練，且裝備不足恐無法發揮應有戰力。

監察院上月19日發布山地連相關調查報告，報告直指國防部未能正視山地連的戰力，未依據其部隊特性與時俱進統籌檢討戰時任務目標，仍賦予「固守淺山要隘及協防重要關鍵基礎設施」傳統戰爭模式之任務，面對敵人可能的空降及其他戰術等多元攻擊，恐無法遂行任務達成，國防部允有檢討改進之必要。

報告解釋，山地連戰時任務，依國防部規劃是「負責淺山要隘守備，確保後方地區安全，並依令適時支援縱深、城鎮守備、重要目標防護及反空（機）降等作戰任務」；同時，在山區將配合特種部隊執行支援反空降、滲透及重要設施防護等任務。

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不過，報告表示，臺灣地理位置鄰近中國大陸，且敵我雙方先進武器投射距離均已加大，臺灣因縱深不足，全島皆已成為敵方攻擊範圍內；又中共可能直接攻擊花東地區及所有重要基礎設施，故未來各種戰爭模式中，我已無前後方之分。

監院表示，另觀察俄烏近年對戰型態，除傳統火砲、飛彈外，幾乎已成無人機大戰，戰爭模式有別於以往。因此，現今戰爭戰略構想及戰術運用不能沿襲傳統戰略戰術窠臼，未來中共如對我進行攻擊，極可能對臺灣進行全面包圍、登陸及空降等方式。

因此，監院表示，國防部賦予山地連任務之戰略構想仍基於傳統戰爭模式思維，係預期及構想敵人將從西部登陸與我方作戰，由山地連阻絕、阻滯敵人進入山區，以確我方部隊可順利進入山地及花東後方。

監院批評，惟據此構想，若我方未能殲敵於境外，一旦戰事在境內持續進行，且敵方如已攻擊至我淺山要隘時，屆時局勢恐已達無法想像之狀態，國防部允宜再審慎考量是否運用後備山地連執行這項任務。

再者，監院指出，國防部對於山地連戰時任務構想，在裝備上係建構輕裝步兵型態部隊，能否在國防部傳統思維的大規模戰爭中，達到利用要隘路口以阻絕、阻滯敵人的目的且有疑問，遑論能否因應敵人多元及高強度的攻擊，目前山地連人員建置及裝備配賦根本無法防禦敵人飛彈及無人機進行多元化的攻擊。

監院補充，臺灣山地面積廣闊，針對敵人可能對我山地的空降襲擊，我方特戰部隊現有員額是否足以第一時間、全面應對，山地連如何輔助特戰部隊反空降，國防部均未明確說明。面對中共對我軍事威脅日益加深，國軍卻因少子化致兵源短缺，招募不易，但後備人力無窮，宜妥善運用。

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