山地連教召 監院批時間過短、課程僵化

監院報告指出，山地連教召存在時間過短、無法驗證成效、軍職連長能否熟悉環境等問題，圖為特戰教官示範打頭釘陷阱的運作。（資料照，記者劉宇捷攝）

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〔記者吳哲宇／綜合報導〕監察院曾針對後備山地連面對幹部老化，裝備及訓練不如以往困境，監委申請自動調查，報告終於在上月19日公開。監院表示，山地連平時教育召集及戰時動員皆以戰術位置之鄉鎮為中心，惟原鄉在籍者常未能編滿，組成有志願役士官兵及4個月訓練役士兵等。國防部未能正視此一限制並加強訓練量能及強度，僅以固定課程模組實施訓練，又未能與實戰狀況結合，恐無法於戰時發揮應有之戰力，國防部允應檢討改進。

調查報告指出，山地連教召針對退伍8年內之官士兵「2年1訓」教召方針，另國防部依法按軍種、階級、專長、戶籍地等條件，以山地連戰術位置之鄉鎮為中心，同縣市為範圍，逐次由鄰近鄉鎮向外選編後備軍人，以充實山地後備連作戰兵力。

但監院表示，教召在籍人員僅能滿足總數3分之2，其餘人員需由同縣市其他鄉鎮補充，而選擇補充亦以人數滿足為前提，無法考慮召員服役的戰技專長；現階段主要係訓練召員傳統山地戰技訓練、步槍射擊及學習操作60迫砲等武器，學習內容與召員服役時專長未有相符，似未盡周妥。

訓練時間不足 課程僵化 無法驗證成效

監院揭示，依後指部山地連教召課程規劃，一般兵教召第3天始報到，扣除報到及解召，含法治教育實際訓練僅4天，期間實施法治教育、戰傷救護、山地戰技課程、戰術行軍、編制武器射擊訓練及裝備保養等教育召集內容。

監院批評，教召期間教授時程極短，縱有召員參與練習，學習成果亦無法強制驗證，現行教育召集學習的強度確有不足。

此外，監院發現，山地連所教導召員有關結繩法、陷阱製作及植物識別等原由聘僱連長負責教導的傳統山地戰技，隨熟悉在地地形地物的聘僱連長陸續屆齡退休，32個山地連僅剩4個聘僱連長，其餘多已改由軍職擔任，傳統山地戰技能亦改由特戰教官負責。

對此國防部回覆，軍職山地連連長除平時藉擔任災防連絡官以熟悉責任地境外，另自113年起區分3梯次派訓「特戰專長基礎班」，有助於強化山地作戰技能。

但監院質疑，軍職連長需輪調歷練，是否能完全熟悉在地地理環境，足以於動員時接受命令領導部屬作戰，達成任務，又特戰部隊教官能否取代原聘僱山地連連長傳承傳統山地戰技，均亟待檢討驗證。

因此監院表示，現有山地連訓練課表根本不足以應用其被賦與多元性的戰鬥任務，每位召員雖至多參加4次教召，但戰場情況瞬息萬變，現制未能與戰爭實況相結合，未具多元性，訓練強度及廣度均有所不足，國防部允宜再予研議檢討。

退伍備役士官兵需作戰統御 卻無相關課程

備役軍士官部分，監院補充，依規於教召第1天報到，接受圖上偵查、編制武器操作、通信機操作、兵棋推演、作戰計畫演練及現地戰術踏勘等。惟現役部隊許多職務或武器編制均以士官列等，毋需領導部屬作戰，但前揭課程卻又未教導這些幹部學習領導統御技能，亦有未盡妥適之處。

監院建議，讓熟悉山林環境的原住民獵人在參與召訓時，得以轉換其狩獵技能為戰鬥力量。國防部宜將山地連召訓提升至14日，課程可增加族群傳統領域、野外戰鬥與求生訓練、跨族群協同作戰等科目，強化作戰能力。

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