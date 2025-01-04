山地連僅配60迫砲恐無法應付共軍 監院建議加強裝備、組山地旅

針對山地連，監院提出多項建議，包括加速以現役軍人編成基層幹部員額、加賦無人機、肩射武器、組建山地旅等。（資料照，記者劉宇捷攝）

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憂山地連老化 監院調查批軍方戰略構想落後

山地連教召 監院批時間過短、課程僵化

〔記者吳哲宇／綜合報導〕監院上月出爐山地連檢討調查報告，指出國防部對山地連有戰略運用構想落後、教召時間過短等問題，恐無法發揮應有戰力。對此監院提出多項建議，包括加速以現役軍人編成基層幹部員額、加強後備裝備、組建山地旅等。

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山地連僅配60迫砲 監院建議加賦無人機、肩射武器

監院指出，山地連以60迫砲、班、排用機槍等輕裝步兵編裝，已遠不足因應共軍威脅。為充分發揮戰力達成任務，縱因國防資源有限無法立即改裝為常備部隊武器，亦宜提供必要裝備充作教育召集訓練使用，一旦戰時獲得是類裝備撥發，可立即運用於禦敵作戰中。

再者，監院表示，山地連在山區作戰，其偵察敵情及確實掌握敵方動態非常重要，性能優良的通信設備、無人機及紅外線夜視鏡等均不可或缺，甚或攻擊時肩射型武器亦是。縱然裝備因故無法全面撥發山地連使用，亦宜於教育召集訓練課程中提供召員練習。

對此國防部查復，目前建構輕裝步兵型態部隊，可因應山地作戰需求，將持續透過教育召集訓練裝備保養課程，磨練部隊建制裝備修護及保養技能，確維裝備妥善及基礎戰力。

教召人員不足 監院建議現役官兵編成基幹

另外，針對教召人員不足部分，據國防部查復，已輻射選員至鄰近鄉鎮。監院對此作法表示可以理解，惟在籍選充目的在熟悉本地山地環境狀況，以利戰時山地作戰，現階段卻不斷對其他鄉鎮輻射選充山地連幹部，則熟悉在地環境之初衷及優勢已然盡失；同時，山地連除連長為現役軍人充任外，其餘幹部及士兵均以動員編成，意即以動員的軍士官領導動員的士兵，又會因教召強度及廣度不足，致其戰力不確定性極高。另有教召津貼過少一事，請國防部正視。

對此國防部稱，將逐步充實後備部隊，以現役軍人編成基層幹部員額，惟因國防資源有限，仍需按部就班來做。但監院表示，現今兩岸情勢緊張，加強提升國軍後備部隊及山地連戰力已刻不容緩，縱因國防資源有限，但後備戰力無窮，積極以現役軍人擔任山地連基層幹部，方屬正辦。

監院提解方 組山地旅、建成員清冊

監院建議，國防部宜審慎思考，整體山地連組織，目前屬後指部管轄並由各地作戰區指揮，回歸其任務及組成之特殊性，建立山地旅（山地原民旅），遴聘備役原民少將或上校擔任旅長；又國軍精銳部隊原住民籍比例甚高，許多軍退卻多屬青壯，故盡可能延攬優秀原民退役軍士官擔任班排連、營長，可建立嫻熟中央山脈地理環境地原住民旅級戰鬥部隊，戰時可以與特戰部隊協同作戰。

此外，監院表示，根據原民會資訊，逾半數原民移入都會區。由於原民退伍官士兵因工、就學地點遷移，戶籍未設原鄉，致原鄉召訓無法順利通知；國防部平時即應透過戶政單位協助，建立完整清冊，確實掌握山地連成員狀況。

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