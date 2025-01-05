我網路去年遭侵擾240萬次較前年翻倍 多數是中共所為

國安局今日公布《2024年中共網駭手法分析》報告，直指我國政府單位去年每天承受240萬次網路侵擾事件，多數為中共所為。（示意圖，路透檔案照）

相關新聞請見

中共「殭屍」群起網攻 國安局示警物聯網設備密碼漏洞成風險

國安局首公佈中共爭訊樣態 PTT淪假訊平台

請繼續往下閱讀...

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中共對我國網路侵駭愈趨頻密，國安局近期完成的《2024年中共網駭手法分析》報告內容直指，我政府網際服務網去年每日平均遭侵擾240萬次，是2023年120萬次日均侵擾數的兩倍，其中多數為中共網軍所為。對此，我國政府藉由資通安全聯防機制、多元情報來源管道掌搜網安預警情資及時應處，並盼國人警覺中共網駭威脅。

國安局繼1月3日公布《2024年中共爭訊傳散態樣分析》報告後，今日則發表《2024年中共網駭手法分析》報告。國安局表示，考量中共網軍對我國網路空間攻擊、竊資及侵擾不斷，駭侵手法不斷翻新，期盼這份報告讓國人瞭解網安威脅趨勢。

國安局表示，就趨勢發展部分，國安局依據政府網際服務網「入侵偵測指標」統計，我國政府網際服務網去（2024）年每日平均侵擾數為240萬次，較前（2023）年日平均侵擾數120萬次翻倍，其中多數為中共網軍所為。雖我方多已有效偵阻，惟仍凸顯整體網駭侵擾態勢愈趨嚴峻。

國安局今日公布《2024年中共網駭手法分析》報告，針對中共等網路侵擾樣態與前年比較，成長趨勢顯著。（取自國安局《2024年中共網駭手法分析》報告內文）國安局陳述，國安情報團隊去年掌握我國政府及民間網駭案件計906案，相較2023年752案，增長比率逾二成，其中以政府機關比率最高，占整體總數逾八成。經分析中共網軍駭攻目標，以電信業為主的通訊傳播領域增長了650％、交通方面增長70%居次，國防供應鏈以增長57%排名第三，顯見相關領域已成為中共新興網駭重點。

國安局表示，在駭侵手法部分，中共網軍鎖定我政府機關網通設備漏洞設伏竊資，以「離地攻擊」（Living off-the-land）手法躲避網防系統偵察，並針對我公職人員電子郵件，發動社交工程等攻擊，企圖竊取機敏資訊。此外，中共以多元手段，對我國防供應鏈及資服業者駭侵竊資，透過進階持續性滲透、釣魚郵件、零時差漏洞、木馬病毒、後門程式等方式，駭攻設伏我公路、港務等關鍵基礎設施，企圖影響我國交通運輸秩序。

國安局觀察發現，在中共軍演期間，其網軍對我交通及金融機構，發動「分散式阻斷服務攻擊」（DDoS），期強化騷擾效果，並擴大軍事威懾。值得注意的是，中共亦結合民間駭客協力組織，運用勒索軟體等網路犯罪手法，對我製造業廠商遂行駭攻，以及對各國高科技新創產業竊取專利技術，圖謀獲取經濟利益。另中共網軍以網駭手段竊取我國人個資，於暗網及駭客論壇公開販售獲利，遂行「駭侵及洩漏」（Hack & Leak），同時藉由社群網路論壇發文批評網防不力，打擊我國家威信。

國安局表示，中共持續加大對我網路攻勢，並結合多元網路駭侵手法，對我政府、關鍵基礎設施及重要民企，進行偵查設伏及網駭竊資。我國政府透過資通安全聯防機制，運用多元情報來源管道，掌蒐網安威脅預警情資，即時分享權責部門應處；同時提醒國人重視資安防護，警覺中共對我網駭威脅，共同維護我國整體網路安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法