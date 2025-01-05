中共「殭屍」群起網攻 國安局示警物聯網設備密碼漏洞成風險

國安局《2024年中共網駭手法分析》報告示警，中共藉我物聯網（IoT）設備密碼漏洞進行駭侵。圖為美國廠商IBM在德國參展時的展示字樣，展現進軍物聯網（IoT）的最新發展。（歐新社檔案照）

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我網路去年遭侵擾240萬次較前年翻倍 多數是中共所為

國安局首公佈中共爭訊樣態 PTT淪假訊平台

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〔記者涂鉅旻／台北報導〕國安局今日公布《2024年中共網駭手法分析》報告，直指我國政府的網際網路服務網去年日均遭侵擾240萬次，是前年的兩倍，且多數是中共所為。國安局在報告之中也示警，中共藉我物聯網（IoT）設備密碼漏洞進行駭侵，控制該等設備並進行加密串聯，組建匿蹤網路（或稱殭屍網路）遂行網攻活動。

國安局1月3日、今（5）日接連公布《2024年中共爭訊傳散態樣分析》報告、《2024年中共網駭手法分析》報告。針對發布報告的原因，國安局表示，考量中共網軍對我國網路空間攻擊、竊資及侵擾不斷，駭侵手法不斷翻新，期盼讓國人瞭解網安威脅趨勢。

其中，國安局就我國單位遭駭侵手法進行分析，共整理出8種手段，分別為鎖定政府公務部門、瞄準資服業者及國防供應鏈、設伏關鍵基礎設施、採取軍民融合犯罪手法、運用網駭匿蹤與暗網揭露、結合軍演與網路襲擾、部署新創產業竊取科技，以及構建全球匿蹤駭攻網路等。

其中「構建全球匿蹤駭攻網路」部分，國安局陳述，中共藉我物聯網（IoT）設備密碼漏洞進行駭侵，控制該等設備並進行加密串聯，組建匿蹤網路（或稱殭屍網路）遂行網攻活動。

國安局《2024年中共網駭手法分析》報告之中，統計我國各領域遭網駭的消長。（取自國安局《2024年中共網駭手法分析》報告內容）至於民間網駭的案件，國安局表示，我方去年共掌握906案，較2023年752案的增長比率逾二成，其中以政府機關比率最高，占整體總數逾八成。同時以通訊傳播領域（650％，主要為電信業）、交通（70％）及國防供應鏈（57％）增長最為顯著，顯見該等領域已成為中共新興網駭重點。

根據國安局報告的統計圖表資訊，排名第四至第七名分別為緊急救援與醫院、政府類、金融類、學術智庫，較前年增長14％至38％不等；排名第八、第九的高科技類、科學園區及工業區則持平；媒體與民調業者、水資源類與能源則呈現負成長，排名居末的能源領域較前年降低75％左右。

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