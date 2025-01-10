單日公布7決標案 空軍砸331億一舉強化南部基地、北部空防

國防部今（10）日公布的7項軍購決標案中，超過7成經費為NASAMS相關系統建置，其餘則為空軍防空部793旅、一聯隊、六聯隊系統及機隊等後勤維保案。（圖取自美軍DVIDS網站；記者陳治程統整、製圖）

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〔記者陳治程／台北報導〕為強化國軍整體防空作戰效能，國防部前（2023）年向美詢購「國家先進防空飛彈系統」（NASAMS）、去（2024）年底連同兩型雷達等裝備獲美同意出售，且上述軍購案均已在今（10）日公告決標；不過，軍方今日還一併公布4項後勤採購案，合計7案的決標金額來到新台幣331億餘元，這些經費未來10年陸續執行後，將一舉強化空軍南部基地、北部空防的戍衛能量。

挪威陸軍2023年5月於「無畏之盾」（Formidable Shield）演習期間，以NASAMS中程防空系統進行實彈演練。（美軍DVIDS網站）

綜合政府電子採購網決標公告，國防部今日一舉公告「防空飛彈系統彈藥」、「非L頻段機動雷達」「L頻段機動雷達」共三項採購案，實為NASAMS中程防空飛彈系統、AN/TPS-78及AN/TPS-77預警雷達，合計採購金額來到新台幣243億4915萬3664元；其中，兩款新型雷達案將執行至2030年3月底，NASAMS系統案則會在2034年2月中結案。

圖為空軍昨（8）日於2025年「春節加強戰備」期間，展示的防空部屬愛國者三型飛彈發射車。（本報資料照，記者塗建榮攝）

在後勤採購案方面，則有涉及空軍防空飛彈793旅屬裝備的「防空飛彈系統零附件」、「愛國者二號訂單」兩案，分別價值9億5767萬8727元、13億7509萬7千元，合計金額新台幣23億3277萬5727元，將先後於2028、2029年履約完畢；台南一聯隊、屏東六聯隊所屬機隊的「開放式零附件回運」案則價值台幣63億9580萬元整，全案將執行至2030年12月中。

另有美國CAE公司承包的C-130H運輸機，以及P-3C型反潛機模擬器修、維護案，將從今年起至2029年，以7900萬6075元提供六年的技術保固。

圖為美國空軍的C-130J運輸機模擬器，位於阿肯色州的小岩石空軍基地。（美國空軍生命週期管理中心網站）

國防部先前曾就獲美出售NASAMS系統、新型雷達表示，前述系統具自動化偵蒐、火力分配指管與情資整合能力，且經烏俄戰爭實戰驗證，搭配兩型新式雷達後，可增加目標偵獲率並提升抗干擾功能，更能與我現役中、長程防空部隊彈性部署，共同建構重層防空能力；對於是否增購愛三MSE飛彈，國防部發言人日前也在年度春巡中透露，相關增購在敵情動態，國家財政許可考量下，都會持續規劃。

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