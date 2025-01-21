經國號戰機進氣口小卻釀吸入意外 諸多疑點待釐清

為雙發動機戰機的IDF經國號，發動機進氣口小，要在落地停放階段吸入人員的可能性甚低，圖與涉事人、機無關。（資料照）

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空軍清泉崗基地傳意外 1女士官長遭IDF戰機發動機吸入亡

〔記者涂鉅旻、劉宇捷／台北報導〕空軍駐守台中清泉崗基地的三聯隊今日發生一起重大意外，一名胡姓女性士官長在進行IDF經國號戰機關車前檢查時，因不明原因遭發動機吸入身故。有專業人士直指，經國號戰機發動機進氣口極小，且戰機降落後，發動機應該都是「待機」慢速運轉，為何會發生意外，務必全盤調查釐清。

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對於此案，軍方人士保持低調，僅強調不排除任何可能全面調查。空軍則透過新聞稿表示，空軍對肇生此案深表哀痛與不捨，後續除配合檢、憲機關蒐證相驗及辦理法紀調查，並全力協助家屬處理善後事宜；另將通盤檢討、精進工作流程，以防類案再生。

據了解，涉事戰機的機號為1504，這名胡姓士官長為空軍航空技術學院96年班畢業，在三聯隊服役一段時間，近期才到同聯隊的機務單位服務，並獲得晉升士官長機會。

經國號戰機發動機位於機腹二側。圖與涉事機無關。（資料照，記者涂鉅旻攝）有專業人士獲悉此案後直呼不可思議，該人士私下分析，首先，發動機吸入地勤人員的機率甚微，因為飛官駕機落地後，發動機的轉速僅為「待機」慢速旋轉，在放設輪擋階段更應已停妥，幾乎沒有突然加大馬力的情境或空間。

該人士接續說，其次，比起單發動機、進氣口較大的F-16戰機，經國號戰機為雙發動機構型，裝設於機腹二側，其進氣口非常小，即使是身形較嬌小的女性，要被一般慢速運轉的發動機吸入，可能性也極小。

該人士說，就他的理解，戰機落地進行放輪擋階段，都於機堡、機棚內進行，因此周遭都有監視器與相關紀錄設施，要還原此案全貌難度應不高。軍方應就所有的人證、事證，以及標準作業程序等進行通盤調查。

至於經國號戰機是否停飛檢整？據了解，由於軍方啟動「天安特檢」的時機，主要是在飛行事故發生後實施，但此次事故為單機落地後、與地勤作業有關的意外，因此會以涉事機與在場人士為調查對象，暫不影響空軍的戰訓本務。

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