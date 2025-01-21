世界僅一人遭發動機吸入僥倖存活 美海軍案例起因忽略小細節

回顧民航機與軍機發展史上，世界目前遭發動機吸入且倖存的僅有1人，當時他正在為美國海軍的A-6E攻擊機（上）執行彈射起飛前檢查（下）。（圖片擷取自海軍遺產司令部、海軍學會的X帳號／本報合成）

相關新聞請見

空軍清泉崗基地傳意外 1女士官長遭IDF戰機發動機吸入亡

經國號戰機進氣口小卻釀吸入意外 諸多疑點待釐清

請繼續往下閱讀...

遭經國號戰機發動機吸入身故 剛升官的女士官長服役17年不幸遇劫

〔記者劉宇捷／台北報導〕空軍IDF戰機驚傳發動機吸入地勤人員的意外憾事，然而事故發生的詳細可能原因仍有待調查釐清。回顧民航機與軍機發展史，發動機「吃人」的案例不只一樁，致死率甚至接近100%；世界上目前遭發動機吸入且倖存的僅有1人，他在為美國海軍的A-6E攻擊機執行彈射起飛前檢查時，因一個「小疏忽」遭吸入，不過這位幸運的大兵最後卡在進氣道而活了下來。

1991年美國正在中東地區執行「沙漠風暴行動」，也就是熟知的第一次波灣戰爭，美國海軍派遣「羅斯福號」航艦（USS Theodore Roosevelt, CVN-71）進入中東執行打擊任務。這位出事的大兵名叫布里格斯（John Bridges），他是一名負責協助彈射起飛檢查的新兵，對飛行作業流程可能不甚熟悉。

2月20日事發晚間，他正幫一架準備出擊的A-6E「入侵者」攻擊機檢查，行經進氣口附近時未注意應「低頭低姿」行進，而遭吸入。事故當下，飛行員僅感受到進氣不順，而其他地勤人員見狀，則不斷向飛行員揮手示警，發現異狀的飛行員隨即關閉引擎，不過實際上要花3分鐘才完全停止。幸運的布里格斯因身材高大，且碰巧A-6的進氣口不大，因此雖然卡在進氣口前緣，但他得以使盡全身氣力救了自己。

#OTD in 1991, flight deck crewman John Bridges was sucked into the intake of an A-6E aboard USS Theodore Roosevelt. Incredibly, he survived because he became wedged in the engine. The flames were caused by his equipment getting pulled through the jet. pic.twitter.com/FhnugoSbNC — U.S. Naval Institute （@NavalInstitute） February 20, 2020

而事故調查發現，引擎先是吸入粉碎了他的作業頭盔及工作服，而他的左半身則卡在引擎最前端的鼻錐罩上，因而倖存了下來，差一點就要被攪成肉泥。最終，布里格斯僅鎖骨骨折、耳膜破裂，及身上不同程度的割傷、擦傷，成為人類史上唯一被發動機吸入，卻能倖存口述事發經過的案例。

由於地勤需經常在運行的飛機旁作業，且發動機的吸力通常是無形的，因此在執行飛行前後檢查及放輪檔作業規定上，都會要求地勤人員在發動機慢俥怠速等未關閉時，特別規定安全的行走路線，除特別避開引擎進氣口外，若行經該處或引擎排氣尾部都應蹲低已避開無形的氣流；而布里格斯的案例就是此類疏忽造成的。至於本次IDF的案件，仍有待詳細的事故調查釐清，目前也不排除其他疏失或人為的可能性。

監視畫面顯示，布里格斯在行經進氣口附近時（圖中黃圈處）未注意應「低頭低姿」行進，而遭吸入。（圖片擷取自美國海軍學會的X帳號）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法