世界僅一人遭發動機吸入僥倖存活 美海軍案例起因忽略小細節

回顧民航機與軍機發展史上,世界目前遭發動機吸入且倖存的僅有1人,當時他正在為美國海軍的A-6E攻擊機(上)執行彈射起飛前檢查(下)。(圖片擷取自海軍遺產司令部、海軍學會的X帳號/本報合成)

〔記者劉宇捷/台北報導〕空軍IDF戰機驚傳發動機吸入地勤人員的意外憾事,然而事故發生的詳細可能原因仍有待調查釐清。回顧民航機與軍機發展史,發動機「吃人」的案例不只一樁,致死率甚至接近100%;世界上目前遭發動機吸入且倖存的僅有1人,他在為美國海軍的A-6E攻擊機執行彈射起飛前檢查時,因一個「小疏忽」遭吸入,不過這位幸運的大兵最後卡在進氣道而活了下來。

1991年美國正在中東地區執行「沙漠風暴行動」,也就是熟知的第一次波灣戰爭,美國海軍派遣「羅斯福號」航艦(USS Theodore Roosevelt, CVN-71)進入中東執行打擊任務。這位出事的大兵名叫布里格斯(John Bridges),他是一名負責協助彈射起飛檢查的新兵,對飛行作業流程可能不甚熟悉。

2月20日事發晚間,他正幫一架準備出擊的A-6E「入侵者」攻擊機檢查,行經進氣口附近時未注意應「低頭低姿」行進,而遭吸入。事故當下,飛行員僅感受到進氣不順,而其他地勤人員見狀,則不斷向飛行員揮手示警,發現異狀的飛行員隨即關閉引擎,不過實際上要花3分鐘才完全停止。幸運的布里格斯因身材高大,且碰巧A-6的進氣口不大,因此雖然卡在進氣口前緣,但他得以使盡全身氣力救了自己。

#OTD in 1991, flight deck crewman John Bridges was sucked into the intake of an A-6E aboard USS Theodore Roosevelt. Incredibly, he survived because he became wedged in the engine. The flames were caused by his equipment getting pulled through the jet.