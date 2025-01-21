遭經國號戰機發動機吸入身故 剛升官的女士官長服役17年不幸遇劫

空軍機號1504的經國號戰機今日降落清泉崗基地之後，胡姓士官長遭發動機吸入身故。圖為在「114年國軍春節加強戰備」之中亮相的1504經國號戰機。（資料照，記者塗建榮攝）

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空軍清泉崗基地傳意外 1女士官長遭IDF戰機發動機吸入亡

經國號戰機進氣口小卻釀吸入意外 諸多疑點待釐清

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〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍駐守台中清泉崗基地的三聯隊今（21）日發生一起事故，胡姓士官長在機號1504的IDF經國號戰機落地後、擺設輪擋之時，因不明原因遭到發動機吸入身故。據了解，這名胡姓士官長為空軍航空技術學院96年班畢業，在軍中服役17年左右，近期才因換單位獲得晉任三等士官長機會，卻不幸在今日遇劫。

據了解，胡姓士官長隸屬於空軍第三聯隊旗下的第七戰術戰鬥機作戰隊，空軍航空技術學院96年班畢業，現年約40歲左右，她畢業後即在空軍服役，並在空軍三聯隊服務一段時間，近期才到機務單位服務，獲得晉升三等士官長機會。而他在此次任務中的職務為助理士，並非機工長。

這起意外是空軍罕見的戰機於地面停妥後，才肇生的發動機吸入事故。空軍今日對此表示，這起事件發生於戰機停入機庫堡，執行飛機關車前檢查之時。空軍對肇生此案深表哀痛與不捨，後續除配合檢、憲機關蒐證相驗及辦理法紀調查，並全力協助家屬處理善後事宜，另將通盤檢討、精進工作流程，以防類案再生。

有專業人士對此案表達不解，他私下說，經國號戰機發動機進氣口極小，且戰機降落後，發動機應該都是「待機」慢速運轉，並沒有加大發動機出力的情境與空間，由於戰機落地擺放輪擋時，機堡、機棚內應有監視器等可調閱，要釐清全案的難度不高，軍方應就所有的人證、事證，以及標準作業程序等進行通盤調查。







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