對F-16 BLK70新機望眼欲穿 空軍7聯隊第三支作戰隊明年編成

賴清德總統今（20）日前往東部地區，先後視導並勗勉國軍陸、海、空三軍部隊官兵。圖為駐台東志航基地的空軍第七戰術戰鬥機聯隊。（記者田裕華攝）

相關報導請見

籲支持國防應不分朝野 賴清德：國際社會希望台灣展現決心

總統視導空軍七聯隊 與戰功彪炳的F-16V「狙擊手」莢艙同框

請繼續往下閱讀...

〔記者陳治程／台北報導〕空軍為接裝66架F-16V block70戰機，空軍七聯隊已改制為戰鬥機聯隊，並將下轄單位改為三個作戰隊。總統賴清德今天前往東部勗勉七聯隊時透露進度，他說，空軍七聯隊已編成44、45作戰隊，第46作戰隊也將在明年編成，準備好迎接F-16新機。但事實上，我國首架F-16V Block 70新機目前仍在美國測試，預計3月完測出廠。

賴清德今日前往東部地區，先後視察陸軍台東地區指揮部、海軍富岡雷達站與空軍志航基地，並勗勉各駐地官兵；期間，賴清德聽完空軍七聯隊官兵介紹F-16V戰機、勇鷹高教機後，便留在志航基地一同用餐。

總統賴清德聆聽空軍七聯隊說明官，詳細介紹F-16V Block 20戰機航電系統性能。（記者田裕華攝）

他在志航基地致詞時表示，空軍七聯隊前年底自訓練聯隊，升格為戰術戰鬥機聯隊後，便先後成立第44、第45作戰隊，準備接裝最新型的F-16V戰機，而第46作戰隊也會在明年編成，打造七聯隊戍守東南空域的堅實戰力。

駐守台東志航基地的空軍七聯隊，原本是我國空軍F-5E/F、RF-5E戰機的大本營，也是新進飛官接受部隊飛行訓練的必經之地；隨著上述儎台前年底退出戰備、原飛訓任務亦交給勇鷹高教機並移駐高雄岡山，升格的七聯隊就此展開換裝66架F-16V Block 70戰機的準備。

長期擔負空軍新進飛官部訓任務的F-5E/F戰機，已於前（2023）年底正式解除戰備。（本報資料照，記者羅沛德攝）

不過，我國向美採購66架F-16新機的出廠日期一延再延，從2023年、2024年第三季再到2024年底，根據國防部長顧立雄日前說法，我國採購的首架F-16V Block 70新機現正於美國當地測試，預計3月完測後出廠。也因為如此，志航基地七聯隊目前是由四、五聯隊各4架F-16V Block 20戰機暫駐、待F-16新機正式抵台後，才會飛返原駐地續執防務。

由於我國向美採購的F-16V Block 70戰機出廠日期一再延宕，因此，志航基地現行防務是由空軍四、五聯隊的F-16V Block 20戰機代執。圖為空軍花蓮五聯隊的同型機。（記者田裕華攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法