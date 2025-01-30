海軍如何層層保修各式作戰艦？ 讓「鋼鐵巨獸」動起來的大學問

海軍蘇澳後勤支援指揮部專門負責濟陽級艦（圖）、高效能艦艇（沱江級艦）、光六飛彈快艇等，後勤保修與補給工作。圖為寧陽軍艦執行大修。（記者劉宇捷攝）

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〔記者劉宇捷、涂鉅旻／蘇澳報導〕海軍後勤修護能量是使海軍艦艇能夠再「動起來」的重要一環，根據軍方規劃，海軍蘇澳後勤支援指揮部（簡稱蘇支部）專門負責濟陽級艦、高效能艦艇（沱江級艦）、光六飛彈快艇等後勤保修與補給工作，依各艦艇的保修計畫，在規模及時間周期區分O、I、D不同深度的工序，而所有保修計畫都必須按照程序來執行。

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無論是戰機還是海軍艦艇，都如同汽車一樣，每到一定使用時數就要進場保養。以海軍艦艇來說，大致可區分為O、I、D三大項制度，分別稱「定期保養」（O）、「中繼維修」（I）及「入塢級廠級大修」（D）；另外還有與臨機性的「緊急航修」，它們依照時數、工項、深度及修護目標等，都有不同規範。然而，值得注意的是，每款艦艇所設定的維修週期，可能都會有所不同。

以海軍艦艇來說，保修大致可區分為O、I、D三大項制度，分別稱「定期保養」、「中繼維修」及「入塢級廠級大修」；另外還有與機臨性的「緊急航修」。（記者劉宇捷攝）

在維修作業中，時間最短的是「緊急航修」，顧名思義就是臨時的緊急維修，目標在1至3天內完成修補施作；時間最長的則是「入塢級廠級大修」，平均5至6年執行一次，每次為期半年至1年次不等，主要依報修的項目多寡而定，期間以恢復原始設計的性能、設定為目標，因此較為耗時。

「入塢級廠級大修」是時間最長的維保，平均5到6年執行一次，每次為期半年至1年次不等，主要依報修的項目多寡而定，期間以恢復原始設計之性能、設定為目標，因此較為耗時。（記者劉宇捷攝）

在深度保修中，會先將艦艇鏽蝕的部分打磨填補，並依序塗上橘紅跟黃色底漆保護，最後才會上灰色的面漆。圖為成功級艦上漆作業。（資料照，軍聞社提供）

而在這之間還有「中繼維修」，其目的主要是在每次廠級或大修之間，進行中階段的修整，損壞的零件以模組更換為主，以先能維持使用為目標，時間頻率依艦種維護計畫而定，通常為數個月一次，每次1週至1個月不等。

在每次廠級大修之間，還會進行中深度的「中繼維修」，損壞的零件以模組更換為主，其主要是以先能維持使用為目標，時間頻率依艦種維護計畫而定。圖為濟陽級的聲納吊臂。（記者劉宇捷攝）

事實上，海軍的艦艇的維護工作周而復始，平時還有日項目、週項目、月項目、季項目、半年項目、年項目等，因此還會有外界常聽到的「歲修」（通常一年一次）、僅次大修的「廠級維修」、以及各種「定期保養」等工序；可說艦艇平時戰訓，就在執行一定程度的維保工作。

海軍蘇支部內燃機廠廠主任羅少校指出，若艦艇需要較進行深入的計畫性維修時，一般流程會先讓艦艇開立檢修單，並由支部派員登艦進行審查，接著，艦隊部、支部、艦艇三方會開會，檢視派工單的內容跟時序等，最後定案才會由負責的支部調撥、籌備料件，並設定進度節點。

海軍的艦艇的維護工作是周而復始的，平時還有日項目、週項目、月項目、季項目、半年項目、年項目等，可說艦艇平時戰訓，就在執行一定程度的維保工作。圖為輪機士官檢查動力裝備。（記者涂鉅旻攝）

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