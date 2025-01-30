罕見直擊！海軍僅存的鍋爐「點火」作業 開箱濟陽級艦核心鍋爐艙

濟陽級巡防艦（原美軍諾克斯級）是我海軍現役仍以燒蒸氣鍋爐為動力的老軍艦，每艘安裝2具D型蒸氣鍋爐；本報獲海軍許可，深入開箱該艦的鍋爐艙，直擊這個即將消失的「點爐」作業！（記者劉宇捷攝）

〔記者劉宇捷、涂鉅旻／蘇澳報導〕濟陽級巡防艦（原美軍諾克斯級, Knox）是我海軍現役唯一以燒蒸氣鍋爐為動力的作戰艦艇，這些已服役超過50年的老船，近幾年將開始陸續除役；本報獲海軍許可，在濟陽級艦即將汰除的最後階段，深入開箱該級艦的鍋爐艙，直擊這個將成為絕響的「點爐」作業，絕對超乎您的想像！

濟陽級巡防艦一共裝有2具Combustion Engineering或Babcock & Wilcox的D型蒸氣鍋爐，這些鍋爐都位於艦體中段甲板的下方，2具鍋爐的操作設施採面對面設計，以利官兵能同時掌控兩爐的壓力及燃燒狀況；這2具鍋爐均配備了強制增壓的通風供氧系統，並利用產生的蒸氣驅動渦輪機旋轉，進而產生電力與動力。而相較現今的作戰艦，則多以柴油或燃氣渦輪發動機為動力。

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諾克斯級的每具鍋爐，在控制面的一側都擁有4個燃燒風門，由下而上標示明顯的1、2、3、4，點火過程也必須依此順序。（記者劉宇捷攝）

跟著記者的腳步，我們從甲板上向艦體下層走，即可明顯感受到濟陽級艦擁擠且複雜的動線，各式設備、管線因功能需求而交錯配置，船員若要在艙間行走，只能在這些設備的夾縫中穿梭，不只樓梯陡峭，不時還要留意特別低矮的管線，船艙兩側還可看到漆著酒紅色漆的船殼結構。

從甲板上向艦體下層走，即可明顯感受到濟陽級艦擁擠且複雜的動線，各式設備、管線因功能需求而交錯配置，船員只能在這些設備的夾縫中穿梭。（記者劉宇捷攝）

通往鍋爐艙的道路上，不只樓梯陡，時不時還要小心特別低矮的管線。從一樓甲板要往下走約兩層樓半的爬梯，才能抵達最下層的鍋爐作業區。（記者劉宇捷攝）

而甲板下層最顯眼、也最佔空間的設備，即是2具巨大的蒸氣鍋爐系統，每具鍋爐大致呈立方體狀，可明顯感受到該立方體佔據了鍋爐艙大半空間；而其外層漆上了銀色的表面漆，從一樓甲板要往下走約兩層樓半的爬梯，才能抵達最下層的鍋爐作業區，即使無法一覽整個鍋爐，但推估該鍋爐可能有約6至8公尺高，非常巨大！

濟陽級艦的鍋爐都位於艦體中段甲板下方，兩具鍋爐的操作設施採面對面設計，以利官兵能同時掌控兩爐的壓力及燃燒狀況。圖中可見該空間布滿了管線、開關閥及各式壓力表等。（記者劉宇捷攝）

而濟陽級艦的每具鍋爐，在操作設施的一側都擁有4個燃燒風門，由下而上標示明顯的1、2、3、4號，點火過程也必須依此順序。自1號風門點火後，得先靜待約1至1.5小時，等蒸氣壓力達約150 Psi（每平方英吋磅力），才能再循序漸進為2、3、4號門點火。

而整個點爐流程都有標準作業程序（SOP）準則，當接獲控制層命令後，首先會關閉除1號的其他風門，接著檢查爐內風壓、油壓、霧化蒸氣壓力，確認數值正常後，會將1號風門暫時關閉，並從旁取出浸泡油料的火把點火，接著打開點火蓋、將火把插入直通鍋爐的小孔中，然後開啟1號風門手柄，藉由觀測口確認爐內的火被穩定點著，才會拔出火把悶熄。最後就等爐內壓力上升，再依序讓2、3、4號風門點火。

點火員的第一視角以及整個操作流程，當確認爐內的火被穩定點著後，才會拔出火把將之悶熄。（記者劉宇捷攝）

在點火的過程中，2名直接操作員需穿著防火服並戴上面罩，並由在旁監督士官依照SOP進行「點爐」作業。（記者劉宇捷攝）

在點火的過程中，2名直接操作員需穿著防火服並戴上面罩，兩旁則有消防班拉水線及滅火器待命，直到確定完成點火運作後才會撤離。而後續的點火加壓作業，僅是開風門加強燃油燃燒，並未插入火把，因此流程較為方便;即便如此，要讓艦上的鍋爐全力燃燒，也得耗時約5至6小時之久。

從圖中可見鍋爐內被點著的藍色火焰，透過爐底下方注入燃油燃燒，將鍋爐內的水化為蒸氣，驅動渦輪機旋轉產生電力與動力。（記者劉宇捷攝）

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