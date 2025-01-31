濟陽級巡防艦捍衛海疆逾50年 輕型巡防艦最快明年起陸續接棒

海軍輕型巡防艦反潛型原型艦已於去年1月動工，中信造船董事長韓碧祥（左）、海軍司令唐華上將（右）出席典禮。（資料照，讀者提供）

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〔記者涂鉅旻、劉宇捷／宜蘭報導〕海軍濟陽級巡防艦縱橫台海已超過50年，在舷號935的蘭陽軍艦日前除役後，包括寧陽艦（舷號938）在內的同級艦僅剩5艘。由於濟陽級艦具有完善的反潛能力，海軍也已啟動後續兵力籌建計畫，現正委由中信造船建造反潛型、防空型輕型巡防艦各1艘，預計2026年10月完工交付，後續則尚有10艘後續艦的量產空間。

我國原向美國引進8艘濟陽級巡防艦，包括1月23日退役的蘭陽艦在內，已有3艘除役，現僅存5艘，這批已服役50年的海軍「老戰友」們，由於以鍋爐為主要動力，要肆應當前頻密且迅速的出港監控他國軍艦任務，已逐漸力不從心，但反潛能力仍較其他水面艦完善。濟陽級巡防艦的艦艏裝設一組AN/SQS-26CX聲納、一組AN/SQS-35可變深度聲納，另配備一套AN/SQR-18A（v1）被動式拖曳陣列聲納於艦艉，因此可有效掌握他國潛艦動態。

濟陽級巡防艦仍以「燒鍋爐」方式作為動力來源，但已逐漸難以滿足頻密且迅速的任務需要。（記者劉宇捷攝）

另外，濟陽級巡防艦的艦艏，裝設一組MK112飛彈發射器，至多可裝載8枚RUR-5「阿斯洛克」反潛火箭，該型火箭以MK46魚雷為彈頭，並以固體推進劑火箭增加射程，讓原本射程僅7公里的輕型魚雷，可以亞音速飛行至十餘公里外的海域，隨後鑽入水中擊殺敵潛艦，也是我國海軍作戰艦艇中，唯一採用這款武器者。

為了尋覓下一代反潛、反水面艦與可滿足台海偵巡任務的艦艇，海軍斥資245億餘元建造2艘「輕型巡防艦」原型艦，反潛型與防空型各一艘，比起排水量約4000餘噸的濟陽級艦略為「迷你」一些，只有2500噸至3000噸左右，且比起前者裝設艦艏聲納與艦艉拖曳式聲納，反潛型艦僅配備先進拖曳式陣列聲納，但其配備海劍二防空飛彈、「雄風」系列反艦飛彈，還可採用最先進的「雄三」增程型超音速反艦飛彈，整體反艦實力將優於海軍所有現役艦艇。

根據軍方規劃，反潛型、防空型輕型巡防艦的原型艦正委由中信造船建造當中，預計2026年10月完工，若海軍完成測試，確定符合作戰所需，尚有10艘後續艦的籌獲空間，待海軍於後續年度編列預算支應。

海軍將以輕型巡防艦替代濟陽級巡防艦，原型艦已於去年底安放龍骨。（資料照）

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