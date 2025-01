「絕不放棄我的船」 海軍寧陽艦機庫藏「彩蛋」精神標語

海軍寧陽軍艦的機庫內,懸掛著「絕不放棄我的船 Never Give Up My Ship」的精神標語。(記者劉宇捷攝)

〔記者涂鉅旻、劉宇捷/蘇澳報導〕海軍濟陽級巡防艦寧陽艦在完成大修整備後,持續以其反潛專長捍衛海疆,而這艘軍艦還有一個鮮為人知的「彩蛋」,也就是有個寫著「絕不放棄我的船 Never Give Up My Ship」的精神標語,掛在機庫內的艙壁之上。

根據公開提供資訊顯示,「絕不放棄我的船」的精神標語有其典故,這是因為美國在獨立的前半世紀,與英國仍在北美洲頻繁發生衝突,二國在1812年戰爭(又稱美國第二次獨立戰爭)時期,美國軍艦切薩皮克號(Chesapeake)巡防艦,與英國皇家海軍香農號(Shannon)巡防艦在1813年6月期間近距離酣戰。

世界各國在18世紀末、19世紀初之際,仍以攜帶多門火砲的帆船扮演海戰主力,雙方在相互砲擊後,會視戰況逼近並且意圖登上敵艦,許多白刃戰與近距離槍、砲交火,都在甲板上發生。根據紀載,當時切薩皮克號艦長勞倫斯(James Lawrence),遭到英軍射手狙擊重傷,他在臨終之際下達最後一道命令,也就是「Don't Give Up the Ship(不要放棄這艘船)」。

雖然勞倫斯所下達的最後命令,有著數個版本,後人也對於勞倫斯所述,究竟是「the Ship」(這艘船)還是「my Ship」(我的船),有著不同解讀與見解,且經過演變,句首的助動詞「Don't」(不要)也成了頻率副詞Never(絕不),但是勞倫斯這番話經過流傳,已成為美國海軍戰鬥口號,也就是彰顯「戰到最後一刻」的意涵。

服役已滿50年的寧陽艦,曾經為美國海軍的瓦迪茲號(USS Valdez)巡防艦,根據軍方提供資訊,前寧陽艦長王品清在2013年9月至2015年3月任職期間,將「絕不放棄我的船」的精神標語,懸掛在船艦機庫的艙壁上,表達捍衛海疆的決心。官兵仔細修繕寧陽軍艦,確保戰力妥善。(記者涂鉅旻攝)

