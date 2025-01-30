「絕不放棄我的船」 海軍寧陽艦機庫藏「彩蛋」精神標語

海軍寧陽軍艦的機庫內，懸掛著「絕不放棄我的船 Never Give Up My Ship」的精神標語。（記者劉宇捷攝）

相關新聞請見

罕見直擊！海軍僅存的鍋爐「點火」作業 開箱濟陽級艦核心鍋爐艙

海軍如何層層保修各式作戰艦？ 讓「鋼鐵巨獸」動起來的大學問

請繼續往下閱讀...

〔記者涂鉅旻、劉宇捷／蘇澳報導〕海軍濟陽級巡防艦寧陽艦在完成大修整備後，持續以其反潛專長捍衛海疆，而這艘軍艦還有一個鮮為人知的「彩蛋」，也就是有個寫著「絕不放棄我的船 Never Give Up My Ship」的精神標語，掛在機庫內的艙壁之上。

根據公開提供資訊顯示，「絕不放棄我的船」的精神標語有其典故，這是因為美國在獨立的前半世紀，與英國仍在北美洲頻繁發生衝突，二國在1812年戰爭（又稱美國第二次獨立戰爭）時期，美國軍艦切薩皮克號（Chesapeake）巡防艦，與英國皇家海軍香農號（Shannon）巡防艦在1813年6月期間近距離酣戰。

世界各國在18世紀末、19世紀初之際，仍以攜帶多門火砲的帆船扮演海戰主力，雙方在相互砲擊後，會視戰況逼近並且意圖登上敵艦，許多白刃戰與近距離槍、砲交火，都在甲板上發生。根據紀載，當時切薩皮克號艦長勞倫斯（James Lawrence），遭到英軍射手狙擊重傷，他在臨終之際下達最後一道命令，也就是「Don't Give Up the Ship（不要放棄這艘船）」。

海軍濟陽級巡防艦寧陽軍艦。（記者劉宇捷攝）雖然勞倫斯所下達的最後命令，有著數個版本，後人也對於勞倫斯所述，究竟是「the Ship」（這艘船）還是「my Ship」（我的船），有著不同解讀與見解，且經過演變，句首的助動詞「Don't」（不要）也成了頻率副詞Never（絕不），但是勞倫斯這番話經過流傳，已成為美國海軍戰鬥口號，也就是彰顯「戰到最後一刻」的意涵。

服役已滿50年的寧陽艦，曾經為美國海軍的瓦迪茲號（USS Valdez）巡防艦，根據軍方提供資訊，前寧陽艦長王品清在2013年9月至2015年3月任職期間，將「絕不放棄我的船」的精神標語，懸掛在船艦機庫的艙壁上，表達捍衛海疆的決心。官兵仔細修繕寧陽軍艦，確保戰力妥善。（記者涂鉅旻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法