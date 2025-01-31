海軍新艦後勤要顧到「3高1長」！ 第一線官兵現身說分明

海軍正陸續迎來各式國造新艦的換血，在新舊交替及中共灰色地帶衝突的過程中，艦艇的「3高1長」項目，是後勤的重點強化對象！（記者劉宇捷攝）

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〔記者劉宇捷、涂鉅旻／蘇澳報導〕近年來中共灰色地帶衝突日益嚴峻，海軍也正陸續迎來各式國造新艦的換血，在新舊交替的過程中，又要維持各艦型的出勤戰力，這對後勤官兵來說都是一大考驗，其中「3高1長」項目是重點強化對象！本報透過專訪駐紮蘇澳的海軍後勤支援指揮部（簡稱蘇支部）官兵，帶您了解實際作業狀況與風險。

人力補充 軍艦 「三高」更要顧

面對海軍出勤頻率增加以應對中共灰色地帶衝突，蘇支部內燃機廠廠主任羅少校表示，現階段雖然人力會變得較為吃緊、辛苦，但目前還算吃得下來，人力吃緊的部分，已展開新一輪的聘員招考作業，近期將會為蘇支部補充不少人力。

而海軍近年也有不少新艦入列，每艘船都有不同的維修特性，對此羅少校表示，以蘇支部來說，俗稱沱江級艦的高效能艦艇是新的裝備，對於新艦的後勤作業，蘇支部會利用保固期間內，派員至龍德造船廠原廠見學，建立海軍維修能量。海軍並特別著眼於「3高1長」的項目強化，這些分別是指高單價、高故障率、高裝置數，以及長預置期的零附件。

「3高1長」的項目分別是指高單價、高故障率、高裝置數，以及長預置期的零附件；這些零附件若能提早建立後勤備料，即能夠提升艦艇的出勤能力。圖為濟陽級泊港進行維保大修。（記者劉宇捷攝）

至於一級作戰艦（如基隆級驅逐艦、成功級巡防艦、濟陽級巡防艦）與三級作戰艦（如光華六號飛彈快艇）的維修差異，擔任油機士官長的陳冠宇指出，一級艦的噸位較大、艙間較為複雜、裝備也較多，因此單一工項的範圍較為廣大、維修時長也較長。相較之下，三級艦的噸位較小，其工序的複雜度、難度都較一級艦低。

吊高空、鑽水櫃風險高 維修安全至上

船艙區最危險的地方通常在油櫃、水櫃、錨鏈艙等區，由於這些都是密閉空間，空氣不流通，需具備缺氧環境作業證照的人員方可執行。圖為成功級艦船艙作業。（軍聞社提供）

擔任蘇支部電機士官長的施俊宏也表示，平時他負責電工廠人員的派工，而若遇戰時或艦艇臨時機電異常，需緊急進港維修時，會依任務性質派員24小時待命，針對故障點緊急搶修，有時緊急航修甚至得隨艦出海。另外他也表示，艦艇的修護工作其實充滿了潛在風險，因此按照規定、秉持安全是最重要的事情。

施俊宏進一步指出，一般來說艦艇保修區域分為為甲板區、桅桿區和船艙區，其中桅桿區的維修作業因為位於艦體的獨立高處，因此會使用吊籠來進行高空作業，因此有高度上的危險；而船艙區最危險的地方通常在油櫃、水櫃、錨鏈艙等區，由於這些都是密閉空間，空氣不流通，需具備缺氧環境作業證照的人員方可執行。

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