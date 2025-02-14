賴總統宣示國防預算將占GDP3％ 2026年預算達8000億有譜！

總統賴清德14日召開國安高層會議後發表談話表示，台灣願意也持續在各層面和美國合作，共同追求區域安平繁榮。（記者羅沛德攝）

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〔記者吳哲宇／綜合報導〕總統賴清德今日召開國安高層會議，他於會後記者會表示，為展現保護國家決心，會優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP佔比3%以上。若以學者先前採2025年GDP預估值26兆4493億元為基準，3%將是7934.79億元，可望突破8000億，特別預算每年額度將編列至少400億。

因應美國總統川普要求盟友更多承擔自身國防責任，以及對台課徵關稅，總統賴清德上午召開國安高層會議，會後表示除強化雙邊貿易關係，為展現保護國家的決心，將持續推動國防改革，並落實全社會防衛韌性，優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP佔比3%以上的目標。

首先，今年國防總體支出為6470億元（包括國防部年度預算丶特別預算的分年額度丶基金年度編列額度），若賴清德總統於今年編篡明年度預算時即落實上述政策目標，則以先前學者對2025年GDP估值26兆4493億元為基準，GDP佔比3%即為7934.79億，明年度國防總體支出預算將較今年成長22.6%、1464.79億元。

其中，總統點名將優先編列特別預算，在特別預算部分，國軍目前有「海空戰力提升」與「新式戰機採購」兩項特別預算，皆執行至2026年度結束，並已從2023年度的1083億高峰，降至今年度的905億，明年最後一年度則執行691億；換句話說，光是維持特別預算的總額度，以1083億高峰來看，明年特別預算編列至少是400億起跳。

而賴總統之所以點名優先編列特別預算，主要原因係我國稅制結構所致。根據主計總處資料，我國從2001年名目GDP為10兆1194億，至2025年成長約261%，然我國中央政府總預算編列預算案規模從2001年的1兆6081億至2025年，同期增長僅203%。在國防支出佔去年度中央政府總預算約15%的狀況下，勢必將擠壓到其他領域支出，因此才用特別預算編列支應。

特別預算部分，國軍目前有「海空戰力提升」與「新式戰機採購」兩項特別預算，皆執行至2026年度結束。（圖片取自國防白皮書）

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