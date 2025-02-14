國防預算將大增千億 國軍薪資、戰力庫存可望上調、增加

賴清德總統今日表態，將優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP佔比3%以上，明年度特別預算將編列至少400億、國防預算將至少增加1400億以上。這些增加的支出，可有望立即反映在國軍薪資結構調整，以及無人機、遊蕩彈藥等可立即獲得的消耗性武器採購上。（資料照，記者涂鉅旻攝）

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〔記者吳哲宇／台北報導〕賴清德總統今日表態，將優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP佔比3%以上，若依此趨勢分析，明年度特別預算額度將編列至少400億、國防部年度預算將至少增加1400億以上。這些增加的支出，可有望立即反映在國軍薪資結構調整，以及無人機、遊蕩彈藥等可立即獲得的消耗性武器採購上。

推算今日總統宣示目標，若以2025年GDP估值26兆4493億元為準，明年度國防預算GDP佔比3%即為7934.79億以上，另由於國軍兩項特別預算執行接近尾聲，以維持預算規模角度來看，至少將編列400億以上。

國軍薪資可望大幅調升

至於未來增加的國防總體支出，主要會體現在何處?首先，明年度國軍薪資、福利等人員維持費可望大幅調升，該領域預算編篡容易，可讓國軍薪資結構趨向專業化、細緻化，不僅符合國防部長顧立雄的政策推動方向，在如今立法院執政、在野黨對抗的環境下，也較不容易被在野黨提案刪減預算。政府可能會大幅提升年度預算人員維持費比例，將軍事投資預算置於特別預算中。

其次，在裝備部分，確定性很高的，是我國可望大批採購自殺無人機和遊蕩彈藥等消耗性裝備，特別是美製小型、自殺無人機，該型裝備單價低、製造快速，可立即補充國軍戰力空缺，亦符合建構不對稱戰力的目標；單兵個裝、載具外掛配件等小型、容易採購裝備也可望獲編預算。

同時，台美雙邊各層級會談，會討論出國軍優先採購裝備順序，部分不在美方優先批准售出的，國軍也可望採購、商售比例可能大幅增加，換言之，國軍將從「有什麼要什麼」轉向「要什麼有什麼」，選擇、彈性更多，資源配置更有餘裕。

另外，值得觀察的是，在預算大幅增加下，國防部也有可能為增加支出，而重啟部分進度緩慢的科研項目如織女星計畫等。

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