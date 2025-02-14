國防預算增千億 F-35、神盾艦「夢幻清單」離實現更進一步

圖為美國海軍伯克級驅逐艦「費茲傑羅號」（DDG-62）。（圖片擷取自DVIDS）

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賴總統宣示國防預算將占GDP3％ 2026年預算達8000億有譜！

國防預算將大增千億 國軍薪資、戰力庫存可望上調、增加

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〔記者吳哲宇／台北報導〕賴清德總統今日表態，將優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP佔比3%以上，明年度特別預算額度可望多編列至少400億、國防部年度預算將至少增加1400億以上。國軍逐步從「有什麼要什麼」轉向「要什麼有什麼」，在資源選擇、彈性更多下，F-35戰機、神盾驅逐艦丶AGM-158長程飛彈等軍購「夢幻清單」已離實現更進一步。

在賴清德總統宣示下，明年度國防預算可達到8000億大關，國防資源配置更有餘裕，除國軍薪資可望立即大幅調整之外，F-35戰機、神盾驅逐艦等國人討論已久軍購「夢幻清單」，也離實現更進一步。

這張「夢幻清單」不僅國人討論已久，先前英國金融時報也曾推估一二，包括F-35戰機、E-2D預警機，以及提康德羅加級、伯克級等神盾系統軍艦，還有隨之配套的新型標準艦載防空飛彈等；國軍達標一半的M1A2T戰車採購，甚至可望與國軍老舊戰車「1換1」，國軍砲兵機動化急需的M109A6丶A7自走砲，也有望加速採購。

海軍部分，若根據先前2016年公布了12項造艦計畫，目前尚有「新一代主戰艦」、「多功能人員運輸艦」和「兩棲直升機船塢運輸艦」未有具體細節，在預算增加的優勢下，可進一步具體化藍圖。

同時，國軍旋翼機戰力長期以來為人詬病具戰力缺陷，特別是在陸軍以UH-60黑鷹直升機汰換UH-1H通用直升機後，卻又因空勤總隊空運能量不足，將四分之一的黑鷹直升機撥給空勤總隊；另兩型S-70C-6與EC-225，也因機齡老舊，性能逐步下降，又需提供部分搜索能量給空軍救護隊，但救護隊能量依然不足，國軍反潛能力亦嚴重缺乏，不僅空軍救護隊去年搜救幻象飛官謝沛勳時疑似出現調配問題，海軍船艦也仍舊以S-70C（M）為主力，機齡老舊的小型MD500直升機也仍未汰除，亟需採購MH-60R反潛直升機，可見三軍的旋翼機都亟需「大補血」。

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